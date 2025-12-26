【WWE】SMACK DOWN（12月19日・日本時間20日／ミシガン・グランドラピッズ）

【映像】まるで「歩くクリスマスツリー」女子タッグのド派手衣装

リング上に現れた瞬間、会場の空気が一変した。180cm超えの巨体を誇る“巨女コンビ”が披露した意外すぎるリングギアが、大きな話題を呼んでいる。

注目を集めたのは、現在タッグを組んでいるナイア・ジャックスとラッシュ・レジェンド。2人は、日本時間12月20日に開催された「SMACK DOWN」で、現WWE女子タッグチーム王者のカブキ・ウォーリアーズ（アスカ&カイリ・セイン）と対戦したが、ファンの視線を釘付けにしたのは試合内容だけではなかった。

圧倒的なパワーとサイズを武器に女子戦線を荒らし回り、“脅威”として存在感を強めてきたナイアとラッシュ。相手を力でねじ伏せる強引な攻めや、リング上での威圧感ある立ち振る舞いから、ヒール色の強いストーリーに深く関わってきたコンビでもある。

そんな2人がこの日着用していたのは、赤のボーダーと緑の縁取りを基調としたクリスマス仕様のリングギア。カラーリングだけでなくデザインまで揃えた“ペアルック”で登場し、これまでの無骨で荒々しいイメージとは真逆とも言える装いだった。

ファンからは「歩くクリスマスツリー」「目がチカチカする」「ド派手すぎる」「悪役ムーブしてる2人がこの格好なのが逆に良い」「これは反則」といった声が相次ぎ、試合後も話題は収まらなかった。

試合はタイトル戦ではなかったものの、ナイアとラッシュがカブキ・ウォーリアーズに圧勝。現在進行中のストーリーでは、女子部門の勢力図を揺るがす存在として描かれている。巨女コンビが次にどんな姿で登場するのか、注目は高まるばかりだ。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved