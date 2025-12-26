2026年春のWBC日本代表第1陣が発表　メジャーから大谷翔平選手や菊池雄星選手、プロ野球から伊藤大海選手ら計8人

2026年3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック。

大谷翔平選手を含む日本代表の第一陣が発表されました。

ワールドシリーズ連覇を達成し、3年連続4度目のメジャーリーグMVPに輝いたロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、2026年に再び日本を世界一へと導きます。

26日、WBC出場が正式に決定した大谷選手。

日本代表の井端監督が、そんな大谷選手に期待することとは。

WBC日本代表・井端弘和監督（50）：

（Q.大谷選手への期待は）いやもう申し分ない。彼がきてグラウンドで暴れてもらえれば周りにもいい影響しか与えない。

26日に発表されたのは、大谷選手を含む8人です。

メジャーリーグからは、サンディエゴ・パドレスの松井裕樹投手、ロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星投手を加えた3人。

プロ野球からは、沢村賞に輝いた北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手や、50試合連続無失点の世界記録を打ち立てた阪神タイガースの石井大智投手などが選出されました。

発表されたのは、二刀流の大谷選手以外全員投手。

大谷選手の投手起用について井端監督はあらためて、「まだ調整段階ですし、まだ投げ始めてもない状態。そこはキャンプ等入ってからかなと思います」と明言を避け、今後の状況次第としています。