キッチンもアプリと連動する時代が到来【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】

愛着がある家や部屋でも、経年劣化や老朽化、故障などの問題が出てくるもの。そんな時はリフォームや交換が大事。それなりに費用がかかるが、だからこそいいモノを選ぼう！

【ライフスタイル部門】

リフォーム

経年劣化や老朽化だけでなく、ライフステージの変化などでリフォームを考えている人も多いだろう。2025年は原材料や人件費の高騰により、多くのメーカーが値上げを行ったことも記憶に新しい。

「来年も価格上昇の動きが続くと見られるので、リフォームや工事費用の負担がさらに増える可能性があります。リフォームをお考えの方は、早めのご計画や見積もりの確認、補助金制度の活用をおすすめします」と語るライフワンの福留佑輝さん。

そんななかで、大賞に輝いたのは、ノーリツのビルトインコンロ。「アプリとコンロを連動してレシピの送信や調理の記録ができ、さらに同アプリからはレンジフードの遠隔操作までできます。もはや調理家電の領域に踏み込んできたと言えるでしょう」と「GoodsPress」統括編集長の澤村尚徳も語るように、そのテクノロジーの進歩には本当に驚きだ。

決して安くはない買い物だからこそ、機能性に富む商品を選びたい！

＜選者の皆さん＞

住空間クリエイター

押村知也さん

約30年に渡り住宅や不動産に携わり、今までに100棟以上の設計や建築を実施。自身のYouTube「ジュータクギャング」では、その独自のセンスとともにリフォームに関する大胆な提案を発信中。

いろは造園・代表

西原輝さん

外構・造園・庭工事を専門にし、過去に500件以上のお庭の問題を解決。YouTubeチャンネル「Garden Produce TV／いろは造園」は登録者9万人。半年先まで予約の取れない造園屋の代表。

株式会社ライフワン 生活堂・店長

福留佑輝さん

商品販売から工事施工までワンストップでネットで完結できる住宅設備リフォームのECサイト「生活堂」店長として15年にわたり、お客様の快適な住まいづくりをサポート。住宅設備の選び方から使い方まで、実用的なアドバイスを提供。

「GoodsPress」統括編集長・「GoodsPress Web」編集長

澤村尚徳

本誌をはじめ「GoodsPress Web」「週刊GoodsPress DIGITAL」の3媒体を統括する。家電のみならず、ガジェットからファッションまで、モノ全般に通じる多趣味な洒落者。

【大賞】

■専用アプリとの連動で好みの調理法を自動記録

ノーリツ

「ビルトインコンロ PROGRE」（37万5540円〜）

デザイン性とお手入れのしやすさが人気の「PROGRE」が省エネ性のアップや温度クック機能やごはんの炊き分け機能など、便利な調理機能が追加されて、ますます進化しました（福留さん） 左右コンロの火力調節機能は13段階（奥は9段階）で、微妙な火加減調整もお手のもの。ガラストッププレートが2種類から選べて、高級感あるカラー「シャンパンゴールド」にも注目（澤村）

キッチンアプリ「つなぐレシピ」を連動させることで自分好みの調理方法やレシピを蓄積することができ、日々の調理をサポート。天板はフラットデザインで、手入れのしやすさとデザイン性も両立させている。

▲調理中の温度表示や適した温度をキープする「温度クック」機能が進化し、新たに搭載されている

▲レシピごとにキープした温度がアプリに記録されるので、次回の調理に活かすことができる

【スペパ乾燥機賞】

■屋外設置だからバルコニーやベランダでも使える

Rinnai

「ガス衣類乾燥機 乾太くん DELUXETYPE （軒下設置） RDT-63NTU」（23万5400円）

従来からある「乾太くんデラックスタイプ」に満を持して発売された軒下設置タイプ。室内に排湿管やガスコックを設置できない場合、屋外に設置できることで、戸建てやマンションのバルコニーでも使えるようになりました（押村さん）

パワフルなガスの温風で6kgの衣服を約1時間で乾燥。繊維が根本から立ち上がるので、ふんわりと仕上がる。プラズマクラスター搭載で除菌や消臭効果も得られる。

▲軒下設置タイプなので、操作パネルは水やホコリが侵入しにくい設計が施されていてタッチもしやすい

【スタイリッシュ外観賞】

■シンプルでスタイリッシュな意匠が選べる

三協アルミ

「X.スタイル」（門袖：15万8500円〜）

X.スタイルは木目やRCタイプなどお家のテイストに合わせてお好みでウォールが切り替えられます。施工性も1日で取付けが出来るため、通常の門柱より工期を短縮できるのが魅力！（西原さん） 実家を建て直すときに設計事務所に勧められましたが、本当にまとまりのあるキレイな外観になりました！（読者投票 P.N.アルタイルさん）

アプローチからカースペース、庭までをアイテムを組み合わせることで、より自由度が高く、トータルでエクステリアの空間構成ができる。家の躯体構造を傷めずに設置することができるのも魅力。

