¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢º£Ç¯¤Î¡ØM-1¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤À¤È»×¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¤È¤Ï¡©¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¡×
12·î25Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¾¾±¢»û¤Î¥Á¥ë¤ë¡¼¥à¡Ù¤¬¹¹¿·¡£¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¦¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡ÈÍ¥¾¡¡É¤À¤È»×¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡ØM-1¡Ù·è¾¡¿³ºº¤ÎºÎÅÀ¤Ë¡È²þÁ±¡É¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡Ö50¤«¤é100¤Î´Ö¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¤Ú¤³¤Ñ¡¦¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¤¬¡¢12·î21¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ë´ë²è¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¾±¢»û¤«¤é¡¢¡ÖÃ¯¤¬1ÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¡Ö²¶¡¢Í¥¾¡¤Ï¿¿¶õ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ê¥¬¥¯¡¦ÀîËÌÌÐÀ¡¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤ÎÀîËÌ¤¬¡¢ÅÐ¾ì¤ÎºÝ¤Î¥Ä¥«¥ß¤Ç¡¢¤»¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¸«Î©¤Æ¡È¤â¤¦1¸Ä¾å¤Î³¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡É¤È¥Ü¥±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¥Ü¥±¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤Ç¡ØM-1¡Ù»Ë¾å1ÈÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀä»¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍýÍ³¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¡£¤¢¤Î¥Ü¥±¤Ã¤ÆÃ¯¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ü¥±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ê¿Åù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¥Ü¥±¤òÃ¯¤â»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤»þÅÀ¤ÇÂ¿Ê¬Éé¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤ÆÁ´°÷¤¬¤ä¤Ã¤ÆÁ´°÷¤¬¥¦¥±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥Ü¥±¤òÃ¯¤â½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÁ´°÷¤¬¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤è¤ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤½¤³¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£