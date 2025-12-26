12月26日、辻希美がブログを更新。長男の15歳の誕生日をお祝いしたことを明かした。

【写真】友人たちとパーティをする長男の様子なども公開

辻はこの日、「Xmasからの」と題してブログを更新すると、「24日は家族で Xmasパーティをやって」「昨日は中3男子が集まって Xmasパーティやって」とコメントし、長男の友人たちが集まったクリスマスパーティの様子を公開。

続けて、「今日はまったり…」「とは行かずw 今日12月26日はせいあの15歳の誕生日 なので友達がお泊りでお祝いです」と綴り、リビングでくつろぐ子供たちの姿や、長男が友人と遊ぶ後ろ姿も掲載した。

また、同日更新の別投稿では、「15歳の誕生日の今日はせいあがずっと えんどれすと会いたいって言っていて 連絡したらまさかの少しの時間だけど 会いに来てくれましたぁ」と明かすと、長男が会いたがっていたという6人組スポーツ系YouTuber・えんどれすのメンバーとの集合ショットも披露。

続けて、「せいあには内緒 にしてたから えんどれすがリビングに入って来た瞬間 せいあ大号泣だった…」と長男の反応も明かしつつ、「みんなでお昼ご飯を食べて ケーキ でお祝いしたよ」「忙しい中本当にせいあの為に ありがとうございました」とコメント。

そして、「最高の誕生日だね」「そして夜は友達と家で 焼肉とお寿司パーティです」と、たくさんの肉や寿司が並んだテーブルの写真と共に明かしていた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻。現在は、18歳の長女・このたび15歳になった長男・12歳の次男・7歳の三男・今年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母で、SNSでは飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

