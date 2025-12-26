「モデルさんですか？」ベレーザ塩越柚歩の“メリクリ”ショットに脚光「赤が似合いますね」「とっても綺麗です」
WEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザでプレーするMF塩越柚歩が、12月25日に自身のインスタグラムを更新。恒例の「オフノイチニチ」を公開し、反響を呼んでいる。
「Merry Christmas みなさん素敵なクリスマスを...」の一文とともに、赤いニットにサンタ帽子をかぶったセルフィーなどをアップロードした。
この投稿には「可愛いサンタさん」「赤が似合いますね」「とっても綺麗です」「素敵なクリスマスを」「かわいい」「モデルさんですか？」「可愛すぎる」「メリークリスマス」「誰と一緒かな？」「おしゃれ」といった声があがった。
貴重なオフショットが多くの反響を呼んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】塩越が「可愛すぎる」メリクリショット公開！
「Merry Christmas みなさん素敵なクリスマスを...」の一文とともに、赤いニットにサンタ帽子をかぶったセルフィーなどをアップロードした。
この投稿には「可愛いサンタさん」「赤が似合いますね」「とっても綺麗です」「素敵なクリスマスを」「かわいい」「モデルさんですか？」「可愛すぎる」「メリークリスマス」「誰と一緒かな？」「おしゃれ」といった声があがった。
貴重なオフショットが多くの反響を呼んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】塩越が「可愛すぎる」メリクリショット公開！