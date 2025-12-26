【2025年度版】岩手県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキング！ 2位「雫石町」を抑えた1位は？
大東建託は、岩手県居住の20歳以上の男女7381人を対象に「街の幸福度」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜岩手県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答を含む2021〜2025年の累積データをもとに集計しています。
本記事では、岩手県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
経済支援として保育料の完全無償化や、全小中学校での自校式学校給食など、子育て支援に注力しており、安心して暮らせる環境づくりが進められています。居住者からは「平凡でも日々大きなトラブルもなく過ごせている」「収入は少ないがストレスがない状態で過ごせている」「配偶者と共に生きていけること」といった声が寄せられました。
居住者からは「住む家があり食べる物があり、家族はみな元気だ。これ以上の幸せはないと思っている」「断念したことも有ったがやりたいことの70%程度は叶ったと思います」「ボランティアに参加して、必要としてもらえること。手芸などの講座が充実していて楽しめる」といった声があがっています。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
本記事では、岩手県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：岩手郡雫石町／評点63.6／偏差値69.3岩手郡雫石町は、岩手山をはじめとする雄大な自然に囲まれた町で、虹の見える風景や清らかな水、美味しい米や野菜が特徴です。スキー場や温泉、小岩井農場などの観光施設も充実しており、自然と観光資源のバランスが魅力とされています。
1位：盛岡市／評点64.0／偏差値71.4盛岡市は岩手県の県庁所在地でありながら、歴史的な街並みと自然が共存する文化的な都市です。川や公園、古い建物、コーヒー店やジャズ喫茶などが調和し、「歩いて楽しめるまち」としても高評価を得ています。バスや車でのアクセスが良好な郊外の自然と、都市的な文化が両立している点が評価され、ニューヨーク・タイムズ紙の「2023年に行くべき52カ所」にも選ばれました。
居住者からは「住む家があり食べる物があり、家族はみな元気だ。これ以上の幸せはないと思っている」「断念したことも有ったがやりたいことの70%程度は叶ったと思います」「ボランティアに参加して、必要としてもらえること。手芸などの講座が充実していて楽しめる」といった声があがっています。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)