「奇襲しちゃうぞ」MIYAVI、クリスマスディナーライブのオフショ公開「後ろのお弁当がリアル過ぎっ」
アーティストのMIYAVIさんは12月26日、自身のInstagramを更新。24日に開催されたディナーライブ『MIYAVI Christmas Dinner Live 2025』の様子を公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】MIYAVI、“イヴの夜”はファンと共に
この投稿にファンからは、「トナカイのカチューシャがこんなに素敵に似合う人を今までに観た事がありません」「喜んで奇襲受けます」「とっても素敵なイヴの夜になりました」「やっぱりMIYAVIさんは凄い！」「胸がキュンキュンしてくる」との声が寄せられています。中には、弁当が見えている写真があることから「後ろのお弁当がリアル過ぎっ」といった声も。
(文:勝野 里砂)
トナカイ姿を披露MIYAVIさん「Happy holidays #夜王 #奇襲しちゃうぞ #ChristmasMagic」とつづり、10枚の写真と8本の動画を掲載しました。トナカイの角のカチューシャを着けたMIYAVIさんや、同ライブのオフショットなどが写っています。
聖夜のサプライズにファン歓喜同日、新曲『Sweet Disaster』が配信リリースされたことを投稿したMIYAVIさん。同曲は、テレビアニメ『忍者と極道』（日本テレビ系）のオープニングテーマとして書き下ろされたもので、鋭いギターの音色が印象的なロックナンバーです。クリスマスイブの0時に配信された新曲について、ファンからは「サプライズにびっくりしました 素敵なクリスマスプレゼントありがとう」と喜びの声が上がっていました。
