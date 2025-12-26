「次に購入したい」と思うトヨタの車ランキング！ 同率2位「アルファード」「プリウス」を抑えた1位は？【2025年調査】
車の購入を検討する際、多くの人がメーカーごとの特徴やモデルを比較します。ブランドの信頼性やデザイン、走行性能、燃費、価格帯など、選択のポイントはさまざまです。
All About ニュース編集部は、全国10〜60代の男女250人を対象に、「次に購入したい」と思うトヨタの車について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
同率2位：プリウス／23票2位は同率で2車種がランクイン。1車種目は「プリウス」でした。ハイブリッド車の代表格として「燃費の良さ」を評価する声が大多数を占めました。特に現在のオーナーからは乗り心地や走行性能も高く評価されており、長年の実績に裏打ちされた信頼性も大きな魅力です。ガソリン価格高騰などを背景に、その経済性に関心が集まっているようです。
回答者からは「燃費性能に優れ、ハイブリッド車としての信頼感が高く、長く乗っても安心できる車だと感じたからです」（20代男性／静岡県）、「ガソリンが高いので燃費の良い車には魅力を感じますし、多くの方が愛用しているのがプリウスだと思います」（30代男性／福岡県）、「現在プリウスとランクルに乗っていますがプリウス最高です。燃費もいいしめちゃくちゃ走ります」（40代男性／岐阜県）などのコメントが寄せられていました。
同率2位：アルファード／23票同じく2位は「アルファード」でした。「かっこいい」「高級感がある」など、存在感のある外観デザインに多くの評価が集まりました。「憧れの車」として挙げる声も多く、内外装の高級感が大きな魅力と捉えられています。また、広々とした室内空間や乗り心地の良さから、ファミリーカーとしての実用性も高く評価されているようです。
回答者からは「外観内観共に高級感があり、一度は乗ってみたいから」（30代女性／愛知県）、「高級ミニバンに乗るならトヨタのアルファードが第一選択肢に来ると思う」（30代男性／兵庫県）、「車内が広々していて荷物もたくさん詰めるから」（30代女性／山形県）などのコメントが寄せられていました。
1位：アクア／33票1位は「アクア」でした。ハイブリッド車としての「燃費の良さ」を評価する声が多数を占めました。「コンパクトで乗りやすい」「小回りが利く」といったコメントも多く、扱いやすいサイズ感が支持を集めています。これらの特徴から、通勤や買い物といった日常の移動に適した車として捉えられているようです。
回答者からは「通勤や日常の移動に最適な、経済性と環境性能を兼ね備えたモデルだから」（40代男性／静岡県）、「サイズ感が丁度よく乗りやすそうだから」（20代女性／山口県）、「燃費が良く操作性も良い」（30代女性／神奈川県）、「小回りが利いて乗りやすいから」（30代女性／静岡県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
(文:田中 寛大)