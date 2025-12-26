Q. 「加湿器はレジオネラ菌のリスクがあり危険」って本当？【医師が解説】
Q. 「加湿器はレジオネラ菌のリスクがあり危険」って本当ですか？Q. 「冬場の乾燥対策にいつも加湿器を使っています。最近、『加湿器はレジオネラ菌が繁殖しやすく、病気の原因になることがある』と聞いたのですが、本当でしょうか？ 気を付けるべき点があれば教えてください」
A. 加湿器から発生する霧が感染源になる可能性があり、注意が必要です結論から言うと、加湿器がレジオネラ菌の感染源になるリスクは現実にあります。レジオネラ菌は、河川や土壌など自然界に広く生息する細菌です。
特に注意が必要なのは、以下のポイントです。
■レジオネラ肺炎による重症化リスク
レジオネラ菌に感染すると「レジオネラ肺炎」を起こすことがあります。主な症状は、高熱や頭痛、全身の倦怠感などです。進行が早く、適切な治療が行われないと死に至るケースもあります。非常に恐ろしい病気です。
■レジオネラ菌が繁殖しやすい環境
レジオネラ菌は20〜45℃の温度帯で繁殖しやすい性質があります。そのため、加湿器内の水が汚れていたり、長期間放置されていたりすると危険性が高まります。衛生的に保つことが大切です。
■レジオネラ菌に特に注意すべき人
高齢者や新生児、持病がある方など、免疫力が低下している人は重症化しやすいため、より厳重な管理が求められます。
レジオネラ菌を増やさないためには、加湿器の水を毎日入れ替え、タンク内や配管を清潔に保つことが不可欠です。また、レジオネラ菌は60℃以上で5分間加熱すれば死滅します。超音波式ではなく、加熱式の加湿器を使用することも対策法の1つです。
▼清益 功浩プロフィール
小児科医・アレルギー専門医。京都大学医学部卒業後、日本赤十字社和歌山医療センター、京都医療センターなどを経て、大阪府済生会中津病院にて小児科診療に従事。論文発表・学会報告多数。診察室に留まらず多くの方に正確な医療情報を届けたいと、インターネットやテレビ、書籍などでも数多くの情報発信を行っている。
(文:清益 功浩（医師）)