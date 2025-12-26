「可愛すぎてスマホ食べた」人気女性芸人、マネージャー撮影のオフショットが「反則だわ」と反響！
人気女性お笑いコンビ・Aマッソのマネージャー公式X（旧Twitter）アカウントは12月25日、投稿を更新。ツッコミ担当・加納さんのオフショットを披露しました。
【写真】Aマッソ・加納の「恐ろしく可愛い」オフショット！
コメントでは「なんだろう ファンじゃないのに 可愛い」「可愛すぎてスマホ食べた」「恐ろしく可愛い」「オフも可愛いんかい」「モデルみたい！」「普通に可愛いのなんで？」「かわいいいい」「恥ずかしがるのは反則だわ」「えっ、かわいっ！ 恋人待ち受けやん！」「美人だな」「え、マジで可愛くね？」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「なんだろう ファンじゃないのに 可愛い」お笑いコンビ・Aマッソのマネージャー公式アカウントは、「#オフマッソ」とハッシュタグを添えて2枚の写真を投稿。ツッコミ担当・加納さんがイルミネーションが輝く街路樹の下で、少しはにかんだような笑顔を見せています。
「オフショットを少しずつおすそ分け」同アカウントは、23日の投稿で「マネージャーのカメラロールからオフショットを少しずつおすそ分けしていきます」とつづり、「#オフマッソ」投稿が連日続いています。この日の投稿では、ボケ・ツッコミ担当のむらきゃみさんと加納さんが「クリスマスっぽい」衣装でテレビ番組の企画のハンドベルに挑戦した際のオフショットを披露しています。これからもマネージャーによる2人のオフショットが楽しみですね！
