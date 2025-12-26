俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は２０日に最終話「はじまり」が放送された。

一連の犯行は、刑事・宇都見（木村昂）、週刊誌記者・東雲（深川麻衣）、スナックマスター・今國（戸塚純貴）による復讐劇だった。

真相が明らかとなった一方、考察班を混乱させているのが、第一被害者となった武田敏生＝貧ちゃん（水川かたまり）のあだ名の由来。本名から連想することが難しく、かといって家庭が貧しかったという描写も描かれなかった。一体なぜ、貧ちゃん呼びされていたのか…。

「貧乏」「貧相」などが由来として推察されるが、どちらにせよ「ドの子」「どの子」よりもいじめ的な名付け方に感じられる。

Ｘでは「そんで ひんちゃん（敏生）なのになんで『貧ちゃん』て呼ばれてたの？笑笑笑」「結局、貧ちゃんってあだ名は、なんでなん？」「貧ちゃん、っていうあだ名はいじめではないの？本人が気にしてなくて楽しいならアリなの？」「なんで貧ちゃんなんだよ 彼だけニックネームの理由が分からないまま終わった」「なんで貧ちゃんて呼ばれてたの？そこが全然わかんなかったんだけど？」などの声が並んでいる。