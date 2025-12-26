「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）

サウジアラビアで開催される世界戦興行の前日公式計量が２６日、リヤドで行われた。メインを飾る４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は規定を約２００グラム下回る５５・１キロでパスし、対戦相手のＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝も５４・９キロでクリアした。井上は公開計量イベントの前に現地で取材に応じ、「（大橋会長から）来年フェザー（級転向）も考えていると。中谷戦もどうなるかわからないと言われている」と、来年５月にフェザー級に転向し、日本男子初の５階級制覇に挑戦する可能性もあることを明かした。

サウジ決戦を前にサプライズ報告があった。井上は日本メディアの取材に応じ、「（大橋）会長からは、来年５月にフェザーもあり得るから準備しておけよと言われているんですよ。会長の中で中谷戦か、５階級制覇のどっちがいいかと（選択肢がある）」と激白。来年５月に中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝との東京ドーム決戦が計画されているが、「この試合が終わって会長が最終的な交渉に入ると思うので。どっちに転ぶかわからないと、サウジに来てから言われました」と明かした。

ただ、これも仮定の想定だといい、「（今大会の両者の）結果次第もあるし、（フェザー級での試合も）あり得るから準備しておけと。自分としても中谷戦も盛り上がるし、５階級制覇も盛り上がる。決まった試合で、どっちでも自分は準備するだけ。仮定の話で、明日も終わってないし。（動揺は）全くない。どちらにせよ準備するだけ」と淡々と語った。