AKB48 OG＆現役・乃木坂46・イコラブ・FRUITS ZIPPERら“最強アイドル”80人集結のカバーステージに反響「伝説に残る」「神コラボ」【Mステ SUPER LIVE】
【モデルプレス＝2025/12/26】12月26日、テレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」（午後4時30分〜よる11時10分）が放送された。最強アイドル8組80人がコラボレーションした「なんてったってアイドル」のステージに反響が寄せられている。
【写真】「Mステ」登場で沸かせたAKB48神7ら
今回、同番組では人気アイドルグループや、OGメンバーによるカバーステージが実現。1980年代を代表する昭和の王道アイドルソングとして知られる小泉今日子さんの「なんてったってアイドル」を披露した。
AKB48のOGである高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃、現役のAKB48メンバー、乃木坂46、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）＝LOVE、そしてKAWAII LAB.からFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが参加。高橋、小島、指原の歌い出しから始まり、乃木坂46は井上和や中西アルノが可愛らしく歌い上げ、次々とバトンを繋げていった。
この放送に視聴者からは「伝説に残る」「豪華すぎる」「神コラボ」と反響が寄せられている。
総勢65組の豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる同番組。今年のヒット曲をはじめ、「SUPER LIVE 2024」でしか見られない奇跡のコラボやメドレー、貴重映像満載のミュージックステーションSUPER LIVE名場面VTRなど、注目の企画＆楽曲が満載の6時間超生ライブを届ける。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
◆AKB48 OG＆現役・乃木坂46ら「なんてったってアイドル」カバー
◆「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」
