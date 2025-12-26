¡Úµð¿Í¡ÛÀÐÄÍÍµØ¹¤¬Êì¹»¡¦²ÖºéÆÁ±É¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡¡²¸»Õ¤Î´ä°æÎ´´ÆÆÄ¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬£²£¶Æü¡¢Êì¹»¤Î²ÖºéÆÁ±É¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡²¸»Õ¤Î´ä°æÎ´´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢£¸·î£²£¶Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÂÐÌÌ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤Á¤ç¤¦¤É£´¤«·î¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡£´ä°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Êµ»ö¤Ê¤É¤Ç¡ËÃÌÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ä¤âÃÌÏÃ¤Ç½Ð¤ë¤Î¤Ç¡£¤µ¤Ã¤¤â³Ø¹»¤Ç¶µÆ¬ÀèÀ¸¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀèÀ¸Êý¤Ë°§»¢¤µ¤»¤¿¤±¤É¡¢¡ØÍèÇ¯´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç±þ±ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤Ï¥È¥¹ÂÇ·â¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÌó£´»þ´Ö´À¤òÎ®¤·¤Æ¸¶ÅÀ²óµ¢¡£ºß³Ø»þ¤ÎÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤é¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖËèÆü³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤Îµ»ö¤ò£±Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£µ¨¤Ï£²·³¤Ç¤Îµ»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Íèµ¨¤Ï£±·³¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£±·³¤Ç¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£