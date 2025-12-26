シュウ ウエムラ新作コレクション♡YOASOBIと奏でる春ピンク

“小説を音楽にするユニット”YOASOBIをブランドアンバサダーに迎えるシュウ ウエムラから、2026年春の気分を一気に高める『スプリングビートコレクション』が登場。音楽のリズムに身を委ねるように、ネオンピンクの煌めきと軽やかな質感で春の表情を彩ります。重ね方次第で印象が変わるアイと、シアーに色づくリップで、自分らしいスプリングルックを楽しんで♡

ネオンピンクが主役のアイメイク

今季の主役は、ネオンピンクラメを詰め込んだ限定アイパレット『アイスカルプト アッシーローズ』限定1種7,480円（税込）。

ウェットなクリスタルピンク、濡れ感ブロッサムピンク、主役級ネオンピンク、引き締めココアピンクの4色構成で、キュートからセンシュアルまで自在に表現できます。

さらに『クラッシュド ジェム』既存2色5,500円（税込）から、アメジストレインとパールウィスパーをセレクト。宝石のような輝きで、透明感と華やかさをプラスします。

シアーに色づく春ピンクリップ

リップは、軽やかでシアーな発色が魅力の新色がラインアップ。『キヌケアグローアップ』新3色5,170円（税込）は、フューシャリズムPK377、アプリコットストロボPK343、ベリーリミックスPK388を展開。

まろやかなトーンアップ*が叶う『キヌケアヌード』新3色5,170円（税込）は、エレクトリックピンクPK375、ベージュテンポBG978、ルビービートRD168。

アイとリンクさせて、抜け感のある春メイクに仕上げます。

音楽みたいに楽しむ春メイク

ネオンピンクを自由にミックスし、音楽をリミックスするように楽しめるシュウ ウエムラのスプリングビートコレクション。重ねる色や質感で表情が変わり、その日の気分に寄り添うメイクが完成します。

先行発売は2025年12月26日（金）、全国発売は2026年1月1日（木・祝）。心弾むリズムを感じながら、軽やかな春を迎えてみて♪