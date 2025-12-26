＜不公平＞旦那に婿入りしてもらって親と同居中だけど、義実家への帰省はやめたい！ダメかな？
旦那さんの実家に帰省するのは、ママにとって苦痛になる場合もありますね。また普段から交流がない義実家であれば、子どもたちにとっても帰省はあまり楽しくない時間になるのかもしれません。ママスタコミュニティのあるママも義実家への帰省に悩んでいるようで、こんな相談がありました。
『5年生と3年生の子がいます。1年に1回、3泊4日で旦那の実家に帰省しますが、本当に心身的に疲れました。子どもたちも1年に1回しか会わないから、もちろん義両親に懐いていない。子どもたちは「帰りたい」「何をすればいいの？」「何を話せばいいかわからない」と言っています。去年は旦那に帰省をやめてビデオ通話を増やすのはどうかと相談しましたが、旦那は旦那なりに親に家族を会わせたいらしく「帰省は続けたい」と。嫌な帰省にお金も貴重な休みもとられて「意味があるのかな？」という気持ちです。旦那は私の母と同居して婿入りしてくれています。私が一人娘なので』
義実家に行きたくない？自分は旦那さんに同居してもらっているのに
『旦那さんは投稿者さんの親と同居しているのに、旦那の義実家へ年1で行くことすらやめようとしているの？ 妻として、人として身勝手すぎる』
『自分の親と同居してもらっていて、向こうの親に意地悪もされてないのに行きたくないのはわがまま過ぎるよ』
投稿者さんは自分の母親と同居をしています。旦那さんからすれば義母との同居になりますから、毎日のように義母と顔を合わせているのでしょう。その状況を踏まえて考えると、年に1回義実家に行くことに不満がある投稿者さんは、他のママたちからすればわがままに見えるのかもしれません。「投稿者さん自身はどうなの？」という気持ちが湧いてしまうのも仕方ないのでしょう。
旦那さんの気持ちも尊重したい
『旦那さんの気持ちも尊重してあげないと』
『年1回で3泊4日なら、義両親への親孝行だと思ってもいいんじゃない？』
旦那さんは普段は実の両親とビデオ通話やLINEなどで連絡はとっているのでしょうが、直接会えるのは年に1回です。もし投稿者さんが義実家への帰省を拒むとなれば、その大切な機会さえもなくなってしまいます。投稿者さんは旦那さんが婿入りすることで実母と暮らして親孝行ができるのですから、旦那さんが親孝行をする機会を奪ってはいけないのかもしれません。旦那さんも親に会って話をしたり様子を見たりしたいでしょうから、その気持ちは尊重してあげたいですね。
義両親はどう思うのだろう
『あなたのお子さんが結婚して、その結婚相手が年1回の帰省さえもやめようと言い出したらどう思うか考えたらいいよ』
義両親も息子の家族がきてくれる機会を楽しみにしているのではないでしょうか。投稿者さんが義実家には帰省をしたくないと言い張って、実際に帰省をしなくなったら義両親も寂しい思いをしてしまうでしょう。もし自分が義両親の立場だったらどう感じるかを考えると、投稿者さんの帰省をやめたい気持ちが薄れるかもしれません。
帰省の仕方を変えるなど、工夫はできそう
『帰省に条件をつけてみたら？ 旦那が親戚まわりや義実家孝行をしている間は、投稿者さんは子どもを連れて子どもが楽しめる場所に遊びに行く。ただし夕飯だけは必ず義両親と一緒にとるとか。回数を減らす前に、まずは妥協ラインを探して、折り合いをつけてみるのがいいと思うよ』
『帰省を「家族全員で1年に1回3泊！」と決めつけているから、余計に嫌になるのよ。もっと柔軟に考えたら？ 今回はちょっと顔を出すだけとか、旦那だけ、夫婦だけ、子どもを連れて1泊だけとか。帰省の仕方はいろいろあると思うよ』
義実家の帰省は3泊4日の日程になっています。そして家族全員で行くのがこれまでの流れのようですが、それを変えてみるはいかがでしょう。例えば「1泊で帰省をする」、「旦那さんだけで帰省する」など、帰省の仕方はアレンジができるのかもしれません。子どもたちや投稿者さんの負担もそうですが、旦那さんの気持ちを踏まえたり家族の状況を考えたりしながら帰省の方法を変化させるのもよさそうですね。帰省をしないと決めるのではなく、柔軟に対応することで、投稿者さんや子どもたちも義実家への帰省を違う角度で見ることができるかもしれませんね。