年末年始は帰省や旅行に出かける人も多いと思いますが移動のお供に楽しみたいのが駅弁です。多くの人が出入りする新潟駅で、街ゆく人の駅弁事情や人気の駅弁を調査しました。

■好きな“駅弁”は？

【高濱優生乃アナウンサー】

「帰省や旅行などで遠出をする機会も増える年末年始。新潟駅構内の弁当屋では、ずらりと駅弁が並んでいますが、街の人は一体どのように楽しんでいるのでしょうか？」





■駅弁屋さんに聞いた人気ベスト3！

正午ごろの新潟駅。さっそく駅構内の駅弁屋さんには大阪からの旅行客の姿が。【観光客（大阪から）】「牛めし弁当とキンパの彩ずし。牛めしも新潟のどこかの有名なお肉らしいし」キャリーケースを持ったこちらの男性は。【出張客（埼玉から）】「駅弁は出張の時に食べる。横浜のしゅうまい弁当、崎陽軒が大好き。新幹線の中で食べるのにちょっと旅行気分が味わえる」また、都内から帰省したというこちらの男性は、何かを探している様子。【帰省客】「まさかいくらなんでも寿司。調べて、なるほどなと。マス、サケ、カニ、イクラ、まさかいくらなんでも、とてもおもしろいなと思って。新潟の駅弁を買う。やっぱりおいしい、こっちの食べ物は。特別な気持ちになる。普段たまにしか買わないけど、せっかくだから駅弁食べようかなというので買ったりする」旅行客や帰省客が増える年末年始は、駅弁店にとってもかきいれ時。売り上げは、1．5倍に増えるといいます。

一方で…



【新潟市民】

「（Q.旅行に行くとき駅弁は？）あんまり買わない」



あまり買う習慣がない、種類が多すぎて分からないという人のために、新潟駅構内にある駅弁屋さんの人気ベスト3を聞きました。



まず、第3位は〈村上牛しぐれ1400円〉。新潟のブランド牛・村上牛を特製ダレに絡めてしぐれ煮にした駅弁です。



【新潟三新軒の遠藤長繁代表】

「手作りにこだわった醤油ベースのたれ。新潟和牛の中でも特に肉質の柔らかい部位を使ったお弁当」



おコメとの相性も抜群で、お肉好きにはたまならい一品です。



そして第2位は、新潟の郷土料理・サケの焼き付けをふんだんに使った〈焼漬・鮭ほぐし弁当1450円〉。



【新潟三新軒の遠藤長繁代表】

「焼きたてのサケをアツアツのタレに漬け込んで一晩寝かせた鮭の焼き漬け弁当となっている。硬さもなくふっくらとした味付け」



そして気になる第1位…の前に番外編。豪華な見た目でお客を惹き付ける話題の駅弁を紹介します。



【観光客（大阪から）】

「うまいものだから新潟のうまいものが詰まっているのでこれがいいかなと思ってこれにしました」



イクラやウニなど新潟の“うまいもの”がこれでもかと乗った〈新潟産コシヒカリと海鮮のうまいもん寿司1450円〉。



豪華な具材が7種類も楽しめます。



2020年に行われたJR東日本の駅弁コンテストでは優れた盛り付けの商品に授与される“盛り付け賞”を受賞しました。



【新潟三新軒の遠藤長繁代表】

「新潟産のコシヒカリと7種類の海の幸を合わせてふんだんに使用しているので楽しんでもらえたらうれしい」



他にも、この日入荷が無かったえんがわ押し寿司は、普段はランキング上位に入る人気商品です。

そして、映えある1位に輝いたのは〈えび千両ちらし1650円〉。



蓋を開けると４枚の玉子焼きが。その玉子焼きをめくると、エビ・イカ・ウナギ・コハダが姿を現します。



【えび千両ちらしを購入した人】

「これは最高においしい。これを買うと帰って来た気持ちになる」



全国的な人気を誇るえび千両ちらし。



【新潟三新軒の遠藤長繁代表】

「俳優の高嶋政宏さんが紹介したり、アンジャッシュの渡部さんが紹介したりよく紹介されている。東京駅の祭という駅弁の店舗でも毎回ランキングに入るお弁当になっている」



多くの人を虜にする駅弁の魅力は…



【高濱優生乃アナウンサー】

「このウナギ、分厚くて脂がのっています。しかも身がふわふわです。お弁当とは思えないクオリティ。インパクトがある見た目とひとつひとつの具材にこだわりが詰まっていて、このお弁当でしか感じられない幸せが詰まっています」



年末年始の移動時間を少し特別にしてくれる駅弁。



【新潟三新軒の遠藤長繁代表】

「年末年始は多くのお客様が新潟駅をご利用されると思うので、ぜひ当店にお立ち寄りいただき駅弁を購入して旅のお供、お土産に、ご家族で召し上がって頂けると幸いです」



その豊富な駅弁の中から旅のお供を選ぶ時間も思い出の一つとなりそうです。