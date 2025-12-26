「ダブルミーニングどころじゃない」新しい学校のリーダーズ、新曲「Sailor, Sail On」に込められた膨大なメッセージ
MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。12月23日（火）の放送では、12月19日に配信リリースされた新曲「Sailor, Sail On」への思いを明かしました。
――新曲「Sailor, Sail On」に込められた思い
SUZUKA：さあ、新しい学校のリーダーズですが、新曲「Sailor, Sail On」が12月19日に配信リリースとなりました！
KANON：リリース！
MIZYU：皆さんは、聴いてくれましたでしょうか？ どうどう？
KANON：どうどう？
MIZYU：感想、知りたいよ？
RIN：SNSとかでは、書いてくださっている方もちらほら見つけて。「今までのリーダーズにはない楽曲だった」って書いてくださってる人が多くて。確かに、私たちはこの半年ぐらい聴いている訳じゃん？ 馴染んできていた部分はあったけど、やっぱり皆様にはまだ新鮮な気持ちなんだなって思うと、これから広がっていくのが楽しみだなって思うんですけれども。
こちらの曲は、1月1日（木・祝）に公開になるアニメ映画「迷宮のしおり」の主題歌となっております！ こちら、SUZUKAちゃんが声優に初挑戦している作品でございます。
SUZUKA：そうです！ いや〜、1月1日！
RIN：もうすぐだね。
SUZUKA：もうすぐですね。「この映画がよりみんなに届くように」って、今年すでにたくさん広げる活動を、ネプチューンの原田さんや、寺西さんと一緒にやってきて、河森監督とも1年通していろんな会話をいっぱいしたりして。
この映画が持っているテーマ、携帯っていうものと付き合う上で、自分自身とは何かっていうのを見つめ直す。それが携帯に限らず、自分自身の中にある弱い自分、強い自分なのか、表裏一体、反対的な自分とどう和解し合うのかとか、どうゴールに向かうのかっていうのが、この映画では描かれているんですけど。
携帯を持つ若い世代の子たちにも、英才教育感覚で、ちょっと学ぶような、「観ておくと何か良いかも」っていう感じで観ていただけたら嬉しいし。yonkeyさんを含めて、エンターテインメントとして、すごい五感フル活用で体感していただけるような作品を、河森監督は一生懸命作っていらっしゃるので。ぜひ皆さん、劇場でご覧ください！ お願いします。
全員：お願いします！
SUZUKA：では、この楽曲について皆さんに伝えられたらなと思うんですけど。
MIZYU：今SUZUKAが言っていた、強い自分、弱い自分、表裏一体で存在するっていうのに向き合いながらも進んでいく。リーダーズとしてのテーマは、船に乗って出港していく、未来に泳いでいく、進んでいくっていうのがあるので。
その部分で、映画とも新しい学校のリーダーズともリンクしている、映画とリーダーズの間にいるもののような気がしていて。映画のものでも勿論あり、我々、新しい学校のリーダーズのものでもある。どっちに寄り添っているかっていうよりかは、どっちのものだなっていう風に思って。
SUZUKA：ね！ ステージで歌うってなったときにさ、より新しい学校のリーダーズとしての「Sailor, Sail On」って気持ちによりなると思うねん。
そうなったときに、まだまだ私たちは「新しい学校はすゝむツアー」もやっているから、「まだまだ進んでいくぞ！ 10周年を超えて地球を舞台に進んでいくぞ！」っていうメッセージ、その中でも10周年の中で出会ったファンのみんなの想いだったりとか、愛だったりとか、みんなと一緒に進んでいきたいっていうか、それが10周年を超えた上での新しい私たちのあり方としての進め方なんかなって。
その船には決して4人だけじゃなく、その想いみたいなものは風としてみんなが送りつけてくれていて、それを背負って大きな海へと出航していく。こんな感覚なんじゃないかなって思っています。
KANON：今の私たちにピッタリだね！
MIZYU：昔は風を受けていなかった。ファンのみんなのエネルギーっていうものに出会えていない、4人だけのエネルギーでがむしゃらにやって、その日にしか会わない人にも爪痕を残せるように4人だけで戦ってきたけど。
今はファンのみんなが目に見えていて、日本だけじゃなく世界に少しずつ増えている状況で。この風を受けてどこまでも、海外に行くのか、日本に戻るのか、行ったり来たりしながら、はみ出していく様は、もう今だからなんじゃないかなと思います。
SUZUKA：確かにな！
KANON：ジャケット写真も、帆船の帆をイメージしていて、それがセーラー服のようになっていますね。だから「Sailor, Sail On」のSailorとセーラー服とね、いろいろと私たちにマッチしすぎて。
MIZYU：意味がほんとにいっぱいこもっていて、ダブルミーニングどころじゃないかもしれない。
RIN：帆もちゃんと4つなんだよね。あそこもこだわってね、いっぱい話し合って作って。ジャケ写。
SUZUKA：じゃあ、皆さんに聴いてもらいますか！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7114
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
