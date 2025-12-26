新日本プロレス・高橋ヒロム「この世界に入ってから“お正月気分”を味わったことがない」その理由を語る
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。12月23日（火）の放送では、新日本プロレス所属のプロレスラー・高橋ヒロム選手が登場！ ここでは、2026年1月4日（日）の東京ドーム大会など、年末年始の多忙ぶりについて語った模様をお届けします。
◆チャンピオンベルトがスタジオに！
れなち：今日はなんと、ベルトを持って来てくださっているんですよね？
高橋：もちろんです。いつでも持ち歩いているので。
れなち：ちなみに何のベルトでしょう？
高橋：GHCジュニア・ヘビー級のチャンピオンベルトです。ノア（プロレスリング・ノア）のベルトですけど、自分は新日本プロレスの人間です。
れなち：そうですよね。かっこいいですよ、本当に。
高橋：プライベートのときも持ち歩いていますからね。
◆年末年始は毎年多忙！
れなち：もう年末ですけれども、ヒロム選手は昨日（12月22日）も後楽園ホールで試合があり、12月26日（金）は大阪、そして、元旦の2026年1月1日（木・祝）にノアの試合が日本武道館であり、1月4日（日）は東京ドームで新日本プロレスの大会に出場……お忙しいですね！ 年末年始らしいことって、できています？
高橋：いや、できないですよ。毎年こんなスケジュールだし、2026年に関しては1月1日も追加されたので、なおさらお正月気分にはなれないですよね。
れなち：引っ張りだこですよ。
高橋：この世界に入ってから、お正月気分なんて味わったことがないので……何ですかね（お正月が近づくと）ピリピリするんですよ。
れなち：（デビューされて）もう15年くらいですよね？
高橋：そうですね。
れなち：うわぁ。
高橋：だから、引退した後にゆっくり味わえるように。逆に今は頑張って、後々お正月を楽しもうかなと思います。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8687
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）パーソナリティの山崎怜奈、高橋ヒロム選手
◆チャンピオンベルトがスタジオに！
れなち：今日はなんと、ベルトを持って来てくださっているんですよね？
高橋：もちろんです。いつでも持ち歩いているので。
れなち：ちなみに何のベルトでしょう？
高橋：GHCジュニア・ヘビー級のチャンピオンベルトです。ノア（プロレスリング・ノア）のベルトですけど、自分は新日本プロレスの人間です。
れなち：そうですよね。かっこいいですよ、本当に。
高橋：プライベートのときも持ち歩いていますからね。
高橋ヒロム選手
◆年末年始は毎年多忙！
れなち：もう年末ですけれども、ヒロム選手は昨日（12月22日）も後楽園ホールで試合があり、12月26日（金）は大阪、そして、元旦の2026年1月1日（木・祝）にノアの試合が日本武道館であり、1月4日（日）は東京ドームで新日本プロレスの大会に出場……お忙しいですね！ 年末年始らしいことって、できています？
高橋：いや、できないですよ。毎年こんなスケジュールだし、2026年に関しては1月1日も追加されたので、なおさらお正月気分にはなれないですよね。
れなち：引っ張りだこですよ。
高橋：この世界に入ってから、お正月気分なんて味わったことがないので……何ですかね（お正月が近づくと）ピリピリするんですよ。
れなち：（デビューされて）もう15年くらいですよね？
高橋：そうですね。
れなち：うわぁ。
高橋：だから、引退した後にゆっくり味わえるように。逆に今は頑張って、後々お正月を楽しもうかなと思います。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8687
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619