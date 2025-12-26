グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」。12月25日（木）の放送では、「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN 年間チャート2025」と題し、JFN各局のOA回数、CDセールス、Apple MusicやSpotifyのWeekly チャートのポイント、リスナーからのリクエストを集計した番組オリジナルの“全国NO.1 FMヒットチャート”2025年の年間チャートTOP 20を発表しました。

さらに今回は、福岡県・リバーウォーク北九州の会場から公開生放送でお届け！ ゲストに作詞家・音楽プロデューサー・作家のいしわたり淳治さんをお迎えしてランキングを発表していきました。

会場のお客さんと一緒に記念撮影（左から：遠山大輔、いしわたり淳治さん、潮紗理菜）

まずは20〜16位をカウントダウン！20位：back number「ブルーアンバー」19位：山下達郎「MOVE ON」18位：藤井風「Prema」17位：Mrs. GREEN APPLE「夏の影」16位：アイナ・ジ・エンド「革命道中」番組には16位にランクインしたアイナ・ジ・エンドさんからのコメントが到着。同曲のランクインに「ありがとうございます！ めっちゃうれしいです！」と感謝の言葉を送り、「思い返せば『革命道中』の初オンエアが、なんとまさかのこちらの番組でした！」と縁のある番組であることに触れます。また、同曲については「メロディーでは疾走感を意識したり、“ダメダメ…”“待て待て…”といったコード感のないフレーズにも挑戦して作ってみたりして、初めてのことをやりつつも、等身大で挑めたような楽曲だったなと思います」と話してくれました。続いて15〜11位をカウントダウン！15位：Official髭男dism「らしさ」14位：乃木坂46「ネーブルオレンジ」13位：藤井風「Hachikō」12位：Mrs. GREEN APPLE「天国」11位：Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」このランキングに、遠山は「Mrs. GREEN APPLE『GOOD DAY』は（週間チャートで）常に上位にいたイメージだったので、もうちょっと上かなと思っていました」とコメント。一方、いしわたりさんは乃木坂46「ネーブルオレンジ」をピックアップし、「この曲は、僕が普段やっているTHE BLACKBANDのメンバーの中村泰輔が作曲していまして。さっきまで本人とメールをしていたんですけど、『昭和歌謡のいいところと、今のアイドルらしさをミックスすることを目指して作りました』って言っていました」とホットな情報を届けてくれました。

いしわたり淳治さん

ここからはTOP10の発表です！10位：timelesz「Rock this Party」新体制となったtimeleszの記念すべき第1弾シングル。チャートでは3月8日に初登場で第2位にランクインし、それから5週連続TOP10圏内をキープしました。9位：米津玄師「Plazma」6月11日にリリースされた楽曲で、アニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』主題歌に起用されています。8位：サカナクション「怪獣」アニメ「チ。―地球の運動について―」のオープニング主題歌。2月20日に配信リリースされました。同曲について、いしわたりさんは「サカナクションらしさがふんだんに入っているというか、“おいしいとこどりの詰め合わせ”みたいな感じですよね」と評価。また、サカナクションの楽曲の特徴として「歴史的建造物に入ったような感じというか、音のデザインが優れているんですよね。“あるべきところに、あるべき加工がされた音が、あるべき音量で流れている”みたいな、すごく洗練された音楽っていう感じです」と分析しました。7位：HANA「Blue Jeans」7月16日にCDリリースされたセカンドシングル。初登場で第1位を獲得してから、5週連続でTOP3圏内をキープしました。6位：Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」TVアニメ「薬屋のひとりごと」第2期第2クールのオープニング・テーマです。 4月5日に配信リリースされました。5位：サザンオールスターズ「夢の宇宙旅行」3月19日にリリースされたアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録された楽曲。2月22日にチャートインして、その4週間後に第1位を獲得。そして、8週間TOP10圏内をキープしました！4位：King Gnu「Twilight!!!」劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）」主題歌。同曲も4月26日チャートインしてからTOP10圏内を8週間キープしました！

公開生放送の様子

3位：Mrs. GREEN APPLE「breakfast」6月14日に初登場1位を獲得。その後、TOP3圏内を7週連続でキープしました！ これでMrs. GREEN APPLEは年間チャート5曲目のランクイン！2位：米津玄師「IRIS OUT」9月27日に初登場で第1位になり、それから11週連続でTOP10入り。その間なんと6回も1位を獲得しました！ ちなみに、6回の1位獲得は2025年最多となります。「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN 年間チャート2025」の栄えある第1位に輝いたのは……？1位：HANA「ROSE」4月2日にデジタルリリース、4月23日にCDリリースされたHANAのデビューシングルです。チャートでは4月12日に初登場で第1位を獲得して、なんと11週連続でTOP3圏内をキープしました！番組には、HANAのKOHARUさん、CHIKAさんからのコメントが到着！ 今回「ROSE」が年間チャート第1位、「Blue Jeans」が第7位に入ったことを受け、「TOP10に2曲もランクインしました！ ありがとうございます！」と感謝の言葉を送ります。また激動のデビューイヤーとなった2025年を振り返り、「“爆速”って感じでしたね」「HANAとして記念すべき素敵な1年になったかなと思っております」とコメント。そして、2026年に向けて「どんどん行きます！」と意気込みを語ると同時に、「ぜひ半蔵門のスタジオで（ゲストとして）生放送におじゃまできたらと思っています。よろしくお願いします！」と番組出演への意欲も見せていました。

トロフィーと一緒に撮影するHANA



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12123

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

