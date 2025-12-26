氷河期にタイムスリップ？恐竜も雪化粧「年末寒気」暴風雪に要警戒！ホワイトアウト発生…大雪の関東で車立ち往生も

大雪警報が出された群馬県。

雪が降りしきる中、発生した渋滞。

その先では、トラックと乗用車が衝突寸前で止まっていました。

9連休を前に列島に襲来した、今シーズン最強の“年末寒気”。

各地でドカ雪となり、台風並みの暴風も吹き荒れ、視界が遮られる“ホワイトアウト”が各地で発生しました。

長野・信濃町の高速道路では、危険を回避するためか車が速度を落としながら走っていました。

市内でも赤い服を着ている人がわずかに見える猛吹雪で、積雪も一気に45cmまで急増しています。

住民からは「一気にこんなに積もるっていうのはビックリです。今年一番（の雪）ですね。間違いなく一番です」「いきなりこんないっぱい降ってたまげています。地道に降ったら片付けるの繰り返しだと思います」といった声が聞かれました。

新潟・湯沢町も26日午前6時の時点で積雪0cmでしたが、午後4時に38cmまで積雪が急増しました。

JR越後湯沢駅前では、スキー場や温泉宿へと向かう観光客らが雪だるまを作るなど、雪を楽しむ様子が見られました。

台風並みの暴風も各地で吹き荒れていました。

秋田・横手市では、歩行者を強い風が打ち付けていました。

最大瞬間風速24.5メートルを観測した秋田市では、雪が舞って視界が遮られる恐れがあることから「暴風雪警報」が出され、警戒が呼びかけられています。

石川・輪島市では最大瞬間風速27.4メートルの暴風となり、細かい雪が舞い上がる様子が見られました。

金沢駅前ではシャーベット状の雪が積もり、年末年始で帰省した人や観光客が、スーツケースを持ち上げたり引きずるなど悪戦苦闘です。

中には、雪だるまを作り記念撮影する外国人も。

福井市の駅前では、恐竜のモニュメントも雪化粧です。

まるで氷河期にタイムスリップしたかのような光景となっていました。

西日本でも吹雪と大雪に見舞われていました。

26日朝の岡山・真庭市では、降りしきる雪で視界が悪くヘッドライトをつけ走行する車や、雪かきをする女性の帽子やフードに雪が積もっている様子が見られました。

雪かきをしていた女性は「（雪が）山盛りありますね。（Q.本格的な冬が迎えますね）年明けもまた降りそうなので」と話しました。

真庭市上長田では、25日まで積雪がゼロでしたが、26日一日で42cmまで一気に急増し、住民は「（Q.一夜でこの雪？）ですね、今日一晩でですね。しばらく雪かきですね」と話しました。

また、強い風が吹くと一面が白くなり、信号待ちしている車のヘッドライトがわずかに見える視界の悪さとなります。

「岡山から米子に行くつもりだったんですけど。（Q.高速は完全に通行止め？）そうですね。途中からなくなっちゃって、下道で来ましたここまで」と話すトラックドライバーは、トラックにチェーンを巻いて雪対策です。

強い風で雪が体を打ち付けていたのが、高知・四万十市です。

自転車をこぐ男子高校生はこの状況に「（Q.きょうの朝は？）寒いっすきょう。（Q.けっこう薄着）きょうはちょっと薄着で、間違えました服装。耳とか痛いです」と答えました。

勢いよく雪が降り出していたのは、福岡・久留米市です。

25日夜から26日にかけ、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、神戸で初雪を観測。

雪の降った地域では、路面凍結への注意が呼びかけられました。

27日から年末年始休みとなる9連休がスタート。

この大雪で交通機関にも影響が出ています。

山陰エリアでは、26日から一部の特急列車の計画運休が発表されています。

また、鳥取県と岡山県を走る米子自動車道では、立ち往生を防ぐため予防的通行止めが行われています。

空の便も、北海道や東北の一部の空港を発着する便に欠航が出ました。

27日からの9連休を直撃する今シーズン最強の“年末寒気”。

関東でも影響が出ています。

関東有数の人気温泉街、群馬・草津町へ向かう道路で見られたのが、前輪が空回りし、動きづらそうにしている車。

ゆっくりと気を付けながら走らせていました。

さらにその先では、ガードレールに乗用車が突っ込んでいました。

運転していたのはドイツからの観光客で、タイヤはノーマルタイヤでした。

突然の大雪に立ち往生する車が相次ぎ、長い渋滞が発生していました。

その先で、トラックに乗用車が衝突寸前で止まっていました。

立ち往生している人：

こっちがちょっと動けなくなって、何回も滑って無理だなと思って。昨日は雪降ってなかったんで大丈夫かなと思ってたんですけど、朝起きたら降ってて。スタッドレスじゃないのは初めてで、こうなるんだって思っちゃって。

観光名所・草津温泉の湯畑周辺は、湯けむりと雪が入り混じる状況となっていました。

この状況に苦戦していたのが、湯畑を背景にした記念撮影です。

「湯気で微妙かもしれないです。写真モクモクはいいんじゃないですか。めったに撮れないから、これはこれで」と語る家族が撮影した写真には、ばっちり家族の笑顔と湯畑が映り、「いい写真撮れた」と話しました。

9連休を直撃する“年末寒気”。

27日まで大雪や吹雪に警戒が必要です。