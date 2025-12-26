秋田ノーザンハピネッツと、タクシー相乗りサービス「ainori」が連携し、ホームゲーム開催時の移動改善に取り組むことになりました。



ainoriは、東京に本社がある株式会社Curioが展開しています。



同じイベントに向かう人同士がタクシーを「割り勘で相乗り」して移動できるサービスで、渋滞や長いタクシー待ち行列を避けて、快適に会場へアクセスできる環境づくりを支援しています。





ハピネッツのホームゲーム開催時は、駐車場不足やそれに伴う不正駐車などアクセス面での課題がありました。これまでも、路線バスの増便や臨時駐車場の確保、シャトルバスの運行など問題解決に向けて取り組んできましたが、今回は選択肢を増やし、より多くの人に快適に来場してもうらうため、ainoriとの連携を決めたということです。

ainoriは、同じ試合に向かう人同士がタクシーを「割り勘で相乗り」して移動できるWebサービスです。



アプリのインストールは不要なので、自家用車での交通渋滞やシャトルバスの時間が合わないときの代替手段として、手軽に利用できるのがポイントです。



同じ試合に向かう来場者同士がアプリ上で相乗り募集・参加できる仕組みにより、1台あたりの輸送効率が向上し、タクシーの台数不足や試合前後の待ち行列、さらには周辺道路の渋滞といった課題の緩和が期待されます。



また、「割り勘」で移動コストを抑えられるのもメリットです。



秋田市では、JR秋田駅西口からCNAアリーナ☆あきたまでは約16分(4.6km)で約2,480円かかりますが、4人で相乗りした場合、1人あたり約620円で移動できる計算です。



友人同士はもちろん、学生、遠征ファン、初めて来場する観光客など、幅広い来場者が安く、快適に移動できるようになることも期待されています。



今回の連携により、ainoriのページ上にハピネッツのホームゲームが表示されるようになり、より相乗りする相手を見つけやすくなるとということです。



秋田ノーザンハピネッツは、「今後はタクシー相乗りという新たな移動手段も活用いただければと考えています。引き続き、地元秋田県の皆さまとともに、より安心安全な観戦環境の提供に努めてまいります」とコメントしています。