原因は自分にある。が、新作EP『文藝解体新書』（読み：ブンゲイカイタイマニュアル）を2026年3月11日にリリースする。

本情報は、本日Zepp DiverCity（TOKYO）にて行われたファンクラブツアー『GNJB FC Limited Tour Laboratory』東京公演の最後に上映された映像内でサプライズ発表されたもの。前作『テトラへドロン』以降1年3カ月ぶりのリリースとなる新作EPのコンセプトは“文学”となっており、文学芸術からインスパイアされた作品となる。

また、春ツアー『LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭』の開催も決定。来年3月17日～18日に大宮ソニックシティ、3月28日～29日に愛知県芸術劇場、4月4日～5日にオリックス劇場、4月10日～11日に福岡サンパレス、4月25日～26日に仙台サンプラザにて、計5都市17公演が行われる。

さらに、同グループにとって初となるドキュメンタリー『Documentary of GNJB ～貴方らしく～』が、明日12月27日正午よりU-NEXTで独占配信される。

今年4月にリリースし、同じ道を歩んできた仲間への想いが歌詞に織り交ぜられた一曲「貴方らしく」がタイトルになった本映像は、昨年11月にぴあアリーナMMにて開催したワンマンライブ『ARENA LIVE 2024 白昼夢への招待』から、今年7月に自身最大規模へと遂げた国立代々木競技場第一体育館でのワンマンライブ『ARENA LIVE 2025 序破急』2デイズ公演までの約9カ月、メンバーの音楽に真摯に向き合う姿や、グループの絆、その原因に迫るドキュメンタリーとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）