ブリストル平河悠はなぜ先発から外れる？ 番記者は「私も分からない」と困惑。シャドー起用には「数字を出さないといけない」【現地発】
ブリストル・シティの平河悠が難しい局面に立たされている。
クラブでは今季からオーストリア人のゲルハルト・ストルバー監督が指揮を執り、新たなサイクルをスタートさせた。現在ブリストル・Cは、シーズン折り返し地点手前の22節終了時で「勝点33の９位」。プレーオフ出場圏内の６位に２ポイント差という、まずまずの位置につけている。
ところが、平河は出場機会に恵まれていない。開幕２試合こそ先発出場を果たしたが、その後はベンチスタートが定位置に。９月下旬からは、監督の意向により本来のウイングバックから、３−４−２−１の攻撃的MF（日本で言うところのシャドー）にポジションを移したものの、むしろプレー時間は減少の一途をたどっている。
2024年７月にイングランド２部のブリストル・Cに期限付きで移籍し（※今年２月に完全移籍）、今シーズンで在籍２年目。さらなる飛躍が期待されているが、現時点で思うように事が進んでいない。
48歳のストルバー監督は、オーストリアのレッドブル・ザルツブルクのユース年代コーチとして指導者キャリアをスタートした。戦術の骨幹を分かりやすく言うなら「ゲーゲンプレス」で、ボールロスト後の即時奪回を常に目ざしている。インテンシティを高く保ってプレーするのも特徴で、戦い方は、カウンター型のリアム・マニング前監督時代から大きく様変わりした。
チームの戦い方について、平河はこう説明する。
「練習の中で、監督が一番言ってるのはゲーゲンプレスのところ。トランジションはこのチームが今一番大事にしているところです。
スピード感も全然日本と違います。この戦術に慣れたうえで、どう自分のパフォーマンスを出し、結果を残すか。ここが大事になる。与えられた時間で結果を残し、もっとチームに食い込みたい」
またプレー位置についてはどう考えているのか。
「開幕当初はウイングバックでやってましたけど、よりゴールに近い位置でプレーしてほしいという監督の意向があった。自分もそこは感じていたので今、シャドーでプレーしています」
日本ではシャドーの位置でプレーすることはなかったが、本人としては自身の可能性を広げるチャンスだと前向きに捉えているという。
「自分ができるプレー範囲を広げることも大事。ウイングバックと違い、よりゴールに近い位置でプレーできるので、より数字のところを出さないといけない。スタメンで出られるよう頑張りたいです」
そんな平河の起用法に、疑問の目を向けているのが地元メディア『ブリストル・ライブ』でクラブ番を務めるダン・カーター記者である。
ストルバー監督の戦術について、同記者は「高度で、質が高い。マニング監督時代に比べると、攻撃的なサッカーをするようになった」と言う。だが平河の起用法については「納得していない」と話す。
「ストルバー監督のサッカーは攻撃的なスタイル。ボール奪取が極めて早く、少ないタッチでボールを縦に素早く展開する。基本フォーメーションは３−４−２−１。フォーメーションはマニング前監督時代と同じだが、前政権に比べると、両サイドのウイングバックがより高い位置でプレーするようになった。
平河のベストポジションは、右サイドのウイングバックだと思う。マニング時代のウイングバックは、ディフェンス時に最終ラインに加わって守備をこなす必要があった。だが今は違う。守備の負担が減った今、平河はウイングバックでプレーすべきだろう。
しかしストルバー監督は、この位置で平河をあまり起用していない。なぜ平河が先発メンバーに入れないのか、私にも分からないんだ」
