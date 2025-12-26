星野源、多くの“謎”を孕んだ楽曲「Glitch」のMVプレミア公開が決定！カウントダウンもスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

星野源が「Glitch」のMVを12月29日21時にYouTubeでプレミア公開する。

■アルバム『Gen』からの最後のMV

「Glitch」は、星野が5月にリリースした6thアルバム『Gen』の1曲目に収録されている楽曲で、同作の1曲目にラインナップされている「創造」と同時期の2020年ごろから制作がスタート。

当時のプリプロダクション段階で生録音されたベーシックトラックをはじめ、サンプリングしたビート、今年録音されたストリングスやボーカルなど、異なる時期・環境で生まれた音源が、星野の手によって再構築され、ひとつの楽曲のなかで共存している。

爽やかなメロウさと、どこか狂気を孕んだ焦燥的なグルーヴが同居するサウンドに加え、インターネットやゲームカルチャーとの関連を窺わせる「Glitch」のリリックは、これまでリスナーのあいだで多くの解釈が交わされてきた。

はたして、MVという映像表現において、多くの“謎”を孕んだ本楽曲にどのような光が当てられるのか、注目が集まる。

これまでアルバム『Gen』新録曲からは、「Star」「Mad Hope（feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes）」「2（feat. Lee Youngji）」「Memories（feat. UMI, Camilo）」と4本のMVが公開されてきたが、今回の「Glitch」が同アルバムから最後に公開されるMVとなる予定だ。

なお現在、YouTubeではプレミア公開に向けたカウントダウンがスタートしている。

■リリース情報

2025.11.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「いきどまり」

