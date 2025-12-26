Image: ARTYCUDE

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

たくさんの荷物が入る「大容量バッグ」と、中身がすぐに見つかる「整理しやすさ」。この2つ、実は両立しないのでは？ と思ったことはありませんか。

そんなバッグ選びのジレンマに挑むのが「Voler（ヴーリー）」です。

荷物の目的ごとに部屋を決める新発想

Image: ARTYCUDE

「Voler」が打ち出したのは、バッグ内部を5つの役割別コンパートメントに分けるという独自構造です。ノートPCや書類、着替えや厚みのある私物、細々としたガジェット類、そして頻繁に出し入れする小物。それぞれの荷物の特性に合わせて、「専用部屋」が用意されています。

Image: ARTYCUDE

これは、ひとつの大きな倉庫に無秩序にアイテムを投げ込むのではなく、目的別に区切られた部屋へ仕分けるようなもの。この構造によって、大容量を確保しながら、どこに何があるかを探す手間を軽減する明快さが生まれるのです。

21個のポケットが叶える収納術

Image: ARTYCUDE

5つのエリアを、さらに使いやすくしているのが、計算された配置の21個のポケットです。例えば、ガジェット類をまとめるエリアには、充電ケーブルを固定するゴムバンドや、中身が一目でわかるメッシュポケットが配置されています。これにより、イヤホンやモバイルバッテリーといった小物たちが整然と収まります。

Image: ARTYCUDE

さらに、最も探す機会の多い鍵は、専用ポケットに内蔵されたキーリールへ。整理の手間をぐっと減らせそうです。

大容量をスマートに持ち運ぶ3WAYデザイン

Image: ARTYCUDE

ボディバッグ、ショルダーバッグ、そして手提げバッグという3つのスタイルに変化する柔軟性にも注目。自転車での通勤時にはフィット感のあるボディとして、クライアントとの打ち合わせには品格のある手提げバッグとして。シーンに応じたスマートな持ち運び方を選択できます。

「大容量」でありながら「整理しやすい」。そして、どんなシーンにもフィットする「持ち運びやすさ」。これまで両立が難しかった、この欲張りな要求に、「Voler」は構造と設計の工夫で真正面から応えています。

日々の移動を、よりスムーズで快適にしたい方におすすめ。製品の詳細は以下からご覧いただけます。

5つのエリアと21ポケットで収納革命！大容量3WAYバッグ 17,520円 27%OFF machi-yaで見る

>>5つのエリアと21ポケットで収納革命！大容量3WAYバッグ

Image: ARTYCUDE

Source: machi-ya