寒いときって、やはり暖かいソックスを履いて底冷え対策だけはしたいもの。

カラダの水分が熱に変換

筆者がヘビーローテーション（ヘビロテ）で履いているのは、老舗スポーツブランドのミズノがワークシーンに向けて展開している「BREATH THERMO CORDURA SOCKS（ブレスサーモ コーデュラソックス）」（税込2,310円）です。

コチラのソックス、MIZUNO独自の機能素材BREATH THERMO（ブレスサーモ）を使用。このBREATH THERMOとは、体からの水分を吸収し、その吸着熱を利用して温度を上昇させるという発熱素材。だから、履いているだけでとにかくポカポカと暖かいんですよ。

ある程度の厚め素材のソックスなので、履いているだけである程度はムレるワケですが、そのムレが熱に変換されるというワケです。ちなみに高い吸湿性素材なので、ムレ感はまったくといっていいほどありませんし、汗冷えを起こすこともほぼないかと。

さらに、消臭機能も搭載しているので、気になる匂いも抑制されるものウレシいですよね。

強靭な素材で耐久性もバツグン

アウトドアシーンの暖かいソックスって、わりとウール系やフリース系素材が多かったりするので、どうしても耐久性に問題が。でも、コチラは素材に引き裂き、摩擦、擦り切れに非常に強くて、高い耐久性を持つCORDURA（コーデュラ）を使用しているんです。

寒いシーズンに入ってからすでに数回、しかも革靴時に着用していても、かかと部分に毛玉ができることもありません。

しかもCORDURAファブリックと綿の混紡糸を指先まで全面に使用しているので、おもった以上に肌触りも柔らかくて、とても快適なんです。

口ゴム部は、折り返しになっているので柔らかながら、キュッとしっかり締まっているので、歩行の途中でもずり落ちることもありません。フット部は、さらに厚めの生地になっているので、長時間の歩行はもちろん、立ち仕事やスキマ風がスッと流れる寒い季節の立ち飲み屋でも快適に過ごせます。

着用しているだけで暖かくて、そして想像以上にタフ。足が暖かいと、体全体も暖かくなります。

ワークシーン向けということですが、デイリーユースはもちろん、アウトドアシーンやビジネスシーンでも間違いなくヘビロテ確定かと。

