マウスコンピューター、MousePro製品の販売を一時停止
マウスコンピューターは12月26日、顧客への適切な対応と製品品質の維持のため、同日15時より、公式Webサイト上でMousePro製品の販売を一時停止すると発表した。
停止期間は2025年12月26日〜2026年1月4日で、1月5日より順次再開を予定としているが、販売再開目途が付いたらWebサイトで案内するという。
同社は16日、「想定を大きく上回る受注の増加により工場のひっ迫・パーツ不足が発生し、一部製品に販売停止ならびに出荷納期遅延が発生する見込み。価格改定を2026年1月以降、順次実施する予定」と発表。
これを受け、パソコンが値上げされることが報じられ、駆け込み注文が増え、23日には、公式Webサイト上で販売している mouse/NEXTGEAR/G TUNE/DAIV パソコン製品の販売を2025年12月26日〜2026年1月4日まで停止すると発表。
半導体の高騰を踏まえ、パソコンの価格が上昇することから駆け込み注文が増えており、それらに対応しきれなくなった格好だ。
