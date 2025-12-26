「おしゃれ苦手」な人にこの1枚！【ハニーズ】40・50代のサマ見え！「レイヤード風トップス」

おしゃれに興味はあるものの、どう組み合わせればセンスよく見せられるのかわからない……。そんな大人女性の救世主になってくれるのは【ハニーズ】のレイヤード風トップスかも！ まるでシャツやブラウスを下に重ねたようなデザインのトップスは、バランスを難しく考えずとも旬のレイヤードスタイルのように見せてくれる優れもの。1枚でサマ見えを狙える技ありトップスで、垢抜けの一歩を踏み出してみては？

チラ見えするボーダー柄が控えめに存在感を発揮

【ハニーズ】「レイヤード風トップス」\2,480（税込）

裾からボーダー柄のTシャツを覗かせたようなレイヤード風デザインで、コーデを地味見えさせないハイネックトップス。ドッキングさせた柄のカットソー部分は着丈に前後差があり、腰まわりをカバーしつつこなれ感も高めてくれそうです。ピッチが細めのボーダー柄はインパクトも控えめなので、柄物アイテムはあまり挑戦したことがない人にもおすすめ。

爽やかなブルーのシャツ生地が知的な差し色に

【ハニーズ】「レイヤード風トップス」\2,680（税込）

シャツ生地を裾にドッキングさせたこちらのレイヤード風トップスは、シャツが例年以上に注目を集めている今シーズンのトレンドムードにマッチ。丸くカットされた裾のラインが柔らかな雰囲気を演出し、本格的なレイヤード風コーデを楽しめます。ブルーのシャツ生地が挟まることで、色が暗く落ち着きがちな冬コーデの爽やかな差し色になってくれるはず。

気楽なスウェットから甘口フリルを覗かせて

【ハニーズ】「レイヤード風トップス」\2,680（税込）

首元と袖口から覗かせたフリルによって、まるでスウェットトップスに甘口なブラウスを重ねたようなフェミニンなスタイリングを叶えてくれる一着。上からアウターを羽織った際にもフリルをチラ見せさせやすく、コーデに自然な奥行きをプラスできそうです。メインはキレイめな質感のスウェット素材のため、大人世代も頑張りすぎ感なく着こなせそう！

ボーダー柄のハイネックでワンツーもサマ見え

【ハニーズ】「レイヤード風トップス」\1,980（税込）

ボーダー柄のハイネックトップスをチラ見せさせたようなデザインが、ワンツーコーデにもひと癖プラスしてくれるこちらのトップス。「すっきりめの幅と腰回りが隠れる丈感」（公式ECサイトより）のおかげで、羽織るアウターのシルエットを選ばずヘビロテできそうです。顔まわりを印象付けるハイネック部分に柄が使用されているため、アクセサリーで盛らずともサマ見えを狙えます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：かんだちほ