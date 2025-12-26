飼い主さんのことが大好きで、とっても甘えん坊な猫さん。飼い主さんがお風呂に入っている時も甘えたいようで…。あまりの可愛さに心を鷲掴みにされると、大きな注目を集めています！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で9万再生を突破！投稿には「もうどうしよぉぉぉむりかわい耐えらんない」「キュンキュンする」「ちぬ、、、」といったコメントが寄せられました。

【動画：お風呂に入っていると、『超甘えん坊な猫』がやって来て…】

大好きすぎてお風呂でも関係なし

TikTokアカウント「らむ＆りお⌇短足マンチカン’s」に投稿されたのは、飼い主さんに甘えるマンチカンの「りお」くんの様子。りおくんは、2025年1月に生まれたばかりで、とっても甘えん坊な男の子です。

甘えん坊すぎるりおくんは、飼い主さんがどこに行ってもついてくるそう。それはお風呂であっても関係なし！猫さんはお風呂が苦手なイメージもありますが、りおくんは濡れるのもドライヤーも平気だそうで、飼い主さんがお風呂に入っている時も甘えてくるといいます。

愛が止まらにゃい！

飼い主さんいわく、りおくんは湯船に落っこちそうになる勢いで、顔や体をスリスリさせてきたとのこと。とにかく甘えたいのが伝わってきて、一瞬でその可愛さのトリコになってしまいました。反則級の可愛さです…！

お腹や足がお湯でびちゃびちゃになっても、全く気にする素振りを見せないりおくん。どこにでもついてきてくれて、ずっと甘えてくれるりおくんに飼い主さんは毎日癒やされていることでしょう。

もちろんお風呂上がりも…

ちなみに、飼い主さんがお風呂から上がると、りおくんは洗面所で待っていてくれたそう。本当に一瞬たりとも飼い主さんから離れたくないんですね。甘える時の「ゴロゴロ」もたまりません！

投稿には、7700件以上の高評価がつくなど、大きな話題を呼びました。「ママ、大好きにゃ～！！」という心の声が聞こえそうになるほど甘えん坊な、りおくんなのでした。

甘えん坊すぎるりおくんの様子には、「可愛すぎて顔無いなった」「ゴロゴロ音ありがとうございます」「ぎゃああああああああああああああああ（尊死」「もうだめだ、可愛すぎて死n、、、。」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「らむ＆りお⌇短足マンチカン’s」では、短足マンチカンコンビのらむちゃん＆りおくんの微笑ましすぎる可愛い姿が多数投稿されています！

りおくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

