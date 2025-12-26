出血続いた大激闘の直後…少女の励ましに神対応

ボクシングのWBA世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）が、顔面を大きく腫らした試合後に見せた“神対応”がファンの話題となっている。少女に見せた表情に「すっごく癒される」とコメントが集まった。

堤は17日、両国国技館で行われた団体内統一戦でWBA世界同級暫定王者だったノニト・ドネア（フィリピン）に2-1の判定勝ちを収めた。鼻から大出血する死闘。一夜明けの会見でも顔を大きく腫らし、目元や頬はあざだらけという状態だった。

試合直後の堤は、顔が紫に見えるほどのダメージを受けていた。そこに近づいてきたのが、リボンをした小さな少女だ。堤は自身のXに、この場面の動画と「試合後戻ってる途中、ユーリと遭遇。長女のちっちからお手紙貰いました。癒しすぎる」と投稿した。少女は同日、再起戦に勝利した元WBA世界フライ級王者、ユーリ阿久井政悟の娘のようだ。

阿久井に向かって「お義父さん…」と声を上げる堤。それに「バカ、冗談言ってる場合か、病院行け！」と緊迫した声が飛ぶ。少女からの「大丈夫……？」に「きっと大丈夫。ありがとう」と応えハイタッチしている。これにはファンから感動の声が並んだ。

「すっごく癒される」

「堤聖也の人柄が良いのわかる」

「可愛すぎるしあの激闘後にこれすんごい」

「なんて微笑ましい光景でしょう」

「目線合わせて首かしげてるとこの堤さん最高にかっこいい」

「つつみんが大好きなんだね」

「素敵な時間です」

「こんな素敵な祝福をもらったら大丈夫ですね！」

堤はさらにXに「今日もおめでとうメッセージが届きました。あと15年くらい待てばいいですか？？ お義父さん、不束者ですがよろしくお願いいたします」と阿久井へのメッセージを残している。



（THE ANSWER編集部）