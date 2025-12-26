寒い日でも気持ちはポカポカ♡【スタバ】冬のお楽しみ♡「新作ホットドリンク」

寒い日に飲みたくなる「新作ホットドリンク」が【スターバックス】に登場。ほっと一息つきたい時にぴったりな一杯が、からだも心も温めてくれそうです。今回はスパイスを加えたアップルサイダー、トリュフと共に味わえるスープをご紹介。季節感溢れるドリンクを堪能しながら穏やかなカフェタイムを過ごしませんか？

大人な味わいが楽しめそうな「ホット アップル サイダー」

インスタグラマー@j.u_u.n__starbucksさんが「寒い冬にぴったりの心温まるドリンク」と推しているアップルサイダー。ドリンクには「シナモン・クローブ・オレンジピール」を加えた大人な仕上がりで、軽食のお供にも飲みやすそうです。ノンカフェインなので夜でも気兼ねなく味わえます。デザート風に飲みたい時にはホイップをカスタムすると良いかも。

口当たりの柔らかさに癒されそうな「トリュフ スープチーノ」

軽食のお供にするならこちらのスープもおすすめ。トリュフをプラスした一杯は、公式サイトによると「冬ならではの贅沢な味わい」が楽しめるのだとか。天面にはスチームがたっぷり乗っており、口当たりの柔らかさにほっと一息つけて、ほっこりと癒されそうです。スイーツ系とのペアリングであれば、甘さとバランス良く味わえそう。

