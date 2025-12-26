楽しく遊んでいる途中にそっと猫の顔を触ろうとしたら...？突然の断固拒否！絶対に顔を触らせたくない猫の行動が面白いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で43万回表示を突破し、「爆笑ʷʷʷ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お腹のあたりをゆらゆらと揺らされる猫→『顔を触られそうになった』次の瞬間…笑ってしまう展開】

顔は絶対触らせないマン

Xアカウント「さくらとかえで」に投稿されたのは、マンチカンの『さくら』ちゃん。この日、飼い主さんはさくらちゃんのお腹を撫でながら楽しく過ごしていたとのこと。飼い主さんはへそ天をするさくらちゃんのお腹のあたりを優しくゆらゆらとさせ、次にさくらちゃんの顔に触れようと人差し指を伸ばしてみたそう。

すると、すかさずさくらちゃんが飼い主さんの指を手でガードしたのだとか。ピンクの肉球でしっかりと飼い主さんの指をとらえて制止させ、絶対に顔には触らせないようにしたのだといいます。

飼い主さんは諦めきれず、もう一度人差し指をさくらちゃんの顔へ伸ばそうとしたそうですが、それもまたすぐに止められてしまったのだとか。そして、嫌そうに顔を横へそむけてしまったそうです。

お腹は触らせてくれても、顔だけは絶対に触ってほしくない様子だったというさくらちゃん。きっとさくらちゃんにとって、大事なパーソナルスペースなのでしょう。そんなさくらちゃんに飼い主さんは『顔は絶対触らせないマン』と二つ名を付けたそう。『嫌なものは嫌』とはっきり行動で示すさくらちゃんなのでした。

顔は絶対にイヤ！

顔を触らせるのは絶対に嫌だと行動で示したさくらちゃん。そんなさくらちゃんの様子がたびたび話題になっており、「顔ガードがとても俊敏」「猫も顔が命にゃ」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「さくらとかえで」では、さくらちゃんがのびのびと生活している様子がたくさん投稿されています。さくらちゃんルールを曲げない姿が猫らしくて最高でした。

