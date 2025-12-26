グラビアアイドルでタレントの百田汐里（18）が12月23日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。



【写真】逸材すぎる18歳 最高峰スラリ あどけない笑顔とのギャップが至高

破竹の勢いで存在感を増す18歳が6ページにわたって躍動。ふんわり素肌を見せた姿で木に登ってちょこんと座るカットなど、フレッシュな笑顔と身長168センチのギャップを披露している。



自身のインスタグラムでは「今回は今まで着たことない感じのお衣装やったり、色んなコンセプトで撮って頂きました」と掲載を告知し、オフショットを公開した。



百田は2023年、ABEMAの恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」フーコック島編に出演。格闘技イベント「Krush」のラウンドガール「Krush ガールズ」や、週刊ヤングジャンプ主催「制コレ24」に選ばれるなど、注目が高まっている。



同号はモデル・タレントのゆうちゃみが表紙を飾った。そのほか、天野ちよ、ほのか、豊田ルナ、井手美希、大嶋みく、斉藤優里、鳥海かう、杉浦みずきも登場している。



（よろず～ニュース編集部）