BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が25日に放送され、川口和久氏（66）と西山秀二氏（58）の元カープバッテリーがそろってゲスト出演。川口氏が1994年オフのFA宣言について“冷や汗もの”な裏話を明かした。

「ガチャガチャダグアウト」のコーナーで「カープを離れる時」のカードを引いた川口氏。広島球団初のFA移籍となり、「パイオニアになっちゃった」と歴史に名を刻んだ31年前だが、実はあと少しのところでFA宣言をし損なう可能性があったという。

日本では1993年オフに導入されたFA制度だが、川口氏が宣言したのは導入2年目の1994年オフ。広島に骨をうずめるつもりでいたものの、妻の父が膵臓がんで余命3カ月と宣告され、妻の実家に近い関東のチームに移籍して親孝行したいとの思いから急きょ宣言することになった。

「FA期間って1週間なんです。その1週間、何を食べたか覚えてない。それぐらい悩んだんです」

精神的に追い詰められたほどの決断。だが…。

「FAする時は元の球団にFAする紙があるんですよ。そこに川口和久って書いて送らなきゃいけないんです、球団事務所に。（決断は）最終日ですよ。気づいたら夜の11時」

つまり、宣言するには残り1時間しかない。「球団に自分で配達するわけにもいかないし…」。ここで、以前ゴルフの賞品としてもらったFAXがあったことを思い出す。慌てて押し入れから探し出し、新品の箱を開けて説明書を熟読。なんとか締め切りの午前零時に間に合わせ、FAXを送信できたのだが。

「ビュ〜ン！って送られたんですよ。…本当に行ってるのかなって。だからね、4、5回（紙を）入れてるんですよ。（球団関係者からしたら恐らく）“ええ加減にせえよ！”って…」

これには、今回番組MCを務めたお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）も「お前！そんなに出たいのか！って。何枚送ってくんのや！って。ここまで育てたヤツが！」と当時の球団職員の胸中を思いやって苦笑い。川口氏も複雑な苦笑いを浮かべていた。