新日本プロレスの高橋ヒロム(36)が26日、インテックス大阪(大阪市住之江区）で開幕したFM802 ROCK FESTIVAL「RADIO CRAZY 2025」(29日まで)で行われた「新日本プロレス スペシャルマッチ」に登場した。

同局平日夕方の番組「EVENING TAP」（月〜木後6・00）火曜日6時台の20分枠「ELECOM Escuchame（エスクチャメ）802」でDJを担当するヒロムは、昨年に続き、同イベントのメインイベンターに。共闘するBULLET CLUB WAR DOGS・石森太二とのレアなドリームダッグで、HOUSE OF TORTUREの金丸義信・SHO組と対戦した。

試合前から、SHOが「何がRADIO CRAZYじゃ！俺たちはとっくの昔に今年の仕事納めしとるんじゃ！それなのにこんなクソショボいフェスなんかに呼びつけやがって！」「どこの局だよ？(FM802）知らねーよ、そんなもん誰も聴いてねぇやろーが！ここに来てるオメェらも全員センスのねぇただの田舎モンよ！」「そんなセンスのないラジオ局に出てる高橋ヒロム！オマエを倒すのなんか、仕事にもならんのじゃ！」と全方向に憎まれ口をたたき、大ブーイングが起こった。

場外乱闘など荒れた試合となる中、ヒロムはSHOに強烈な逆水平チョップを浴びせ、「大阪のみんなに謝れオラ！」と迫り、大盛り上がり。めまぐるしい攻防、ヒロムと石森のスムーズな連携もみられた熱い闘いは14分52秒、ヒロムがTIME BOMBで金丸から3カウントを奪い、勝利を収めた。

試合後のマイクでは「SHOのバカが言ったことは気にしないでください。ちゃんと後で謝らせるんで。FM802そしてRADIO CRAZY、

どっちも最高に決まってんだろー！」と絶叫した。

石森には「仲間として組めたのは今日が初めてですね。ここ大阪、そしてRADIO CRAZYで石森さんと組めてほんとによかったです」と呼びかけた。

プロレス初心者の音楽ファンに対しても「もしちょっとでも今日プロレスを見て心が動いたのであれば、それがプロレスの力です！」とアピール。「明日になったら忘れてもいいですよ。ただ、今この時の楽しかった、最高だったって気持ちだけは今日、音楽と一緒に家に持って帰ってください」と語りかけ、大きな拍手を浴びた。

さらに「また来年も再来年もずっとやり続けていいですか！だったら来ようぜ！盛り上がっていこうぜ！」と大会の継続に意欲を燃やしていた。