12月25日、真野恵里菜がInstagramを更新した。

【写真】枕元のクリスマスプレゼントの写真も公開

真野は、自身のInstagramアカウントにて、「Merry Christmas」と切り出し、赤ちゃんの絵文字を交えながら、「初めてサンタさんが来ました」「朝起きて枕元に置いてあるプレゼントを見つけて あれ？って感じで指をさして取りに行った姿が愛おしかったです」と子供の様子を明かした。

続けて、「すっかり恒例の？！ 毎年クリスマスに撮っている家族写真」「話し合ってないのに同じ色味の服を選んでた」と綴り、夫・柴崎岳選手と子供、愛犬との家族ショットや、枕元のプレゼントの写真を公開。

この投稿に対し、ファンからは、「かわいい〜」「素敵な家族写真」「今年も幸せそうな柴崎家が見れてよかった」「眼福」「いい笑顔ですね」などの反響が寄せられている。

2013年にハロー！プロジェクトを卒業し、女優として活躍した真野は、2018年にサッカーの柴崎選手と入籍したことを発表。2024年7月には第1子の誕生を報告している。

画像出典：真野恵里菜オフィシャルInstagramより