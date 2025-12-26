“音信不通”ホテル女性社長が謝罪…休業状態は「大規模修繕」と説明し「お金もらってない」と強調　給料未払いなどいまだ多くの課題　千葉・銚子市

千葉・銚子市の老舗ホテルが突然休業になった問題で、「ホテルニュー大新」の運営会社社長が26日取材に応じ謝罪した。休業状態について「老朽化で大規模修繕を検討」と説明した。予約客への連絡遅れは「観光協会に任せている」とした上で、料金は「受け取っていない」と強調した。しかし、いまだ従業員の給与未払い問題など、多くの課題を残していて事態の収束は不透明だ。

運営会社社長が謝罪「大規模な修繕を…」

サングラスとマスク姿で報道陣の前に現れた女性。

突然、音信不通になった千葉・銚子市の「ホテルニュー大新」の運営会社の社長が26日午後3時半ごろ、記者会見を開いたのだ。

運営会社の社長：

今回誠にご迷惑かけまして誠に…。

会見の前、市に立ち寄り現状を報告し謝罪をしたという社長。

サイトでは予約できる状態にもかかわらず、休業状態になった原因は何だったのか。

運営会社の社長：

老朽化してリフォームをかけたいので、大規模な修繕もしたいから。

突然出てきたホテルのリフォーム検討案。

12月以降、予約客から「連絡が取れない」などとの問い合わせが相次いでいることについて尋ねると…。

運営会社の社長：

（Q.予約してる人への連絡は？）先ほど、銚子市役所にいって観光協会にお任せしていますので。（Q.名簿を渡したということですか？）そうです。

さらに、お金を払ったお客さんについて聞くと「お金は1円ももらっていないです。お金に関しては大丈夫。安心してください」と語った。

給与未払い「確認不足もあって」いまだ多くの課題が

2024年6月、経営者がこの女性社長に代わった「ホテルニュー大新」。元従業員は、社長の印象について「ホテルとかサービス業を経営している感じではないので、全くの素人が経営している感じですね」と話し、給料未払いはについては「（給料未払いは）最長で7カ月、最短で1カ月（Q.払ってくださいという話をすると？）返答はないです」という。

その後、従業員の多くが退職。そして電気やガス、水道も全て止まり、12月に入って営業は停止したという。

運営会社の社長：

（Q.今まで予約客に連絡しなかった理由は？）「OTA（ネット上で宿泊予約できるオンライン旅行代理店）」経由で予約できるので、（予約は）順調に止めている。いきなりじゃないので。（Q.旅行代理店に連絡はとらなかった？）そんなことないですよ、連絡とかずっととっています。

社長によると一部の旅行代理店には、10月ごろから予約をとれないと伝えていたという。

しかし、運営会社の社長は「一部のサイト、前のオーナーが運営しているホームページがあって他社に依頼していた。それで更新が遅れていたのは事実。（Q.経営状況が良いのか悪いのか？）大丈夫ですよ、健全です」と話し、給与未払いにより離職した従業員らに対しては「一部、ちょっと、確認不足もあって」と説明した。

ホテルのリフォームを検討しているというものの、宿泊希望者に対する伝達不足や従業員への給与未払いの多くの課題を残している。

事態は収束するのか――。

（「イット！」12月26日放送より）