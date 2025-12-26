¥Þ¥¤²¯·¯¡¢¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¤ÎËÜÌ¿ÇÏ¤Ë¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Õ¡×¤ò»ØÌ¾
¡¡12·î26Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤ÎÍ§¿Í¡ØÀ¸³¶¼ý»Ù¥Þ¥¤¥Ê¥¹5²¯±ß·¯¡Ê¥Þ¥¤²¯·¯¡Ë¡Ù¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁÆÉÊOfficial Channel¡×¤ò¹¹¿·¡£12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG1¡¦¼Ç2000m¡Ë¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ËÜÌ¿ÇÏ¤ËÌµÇÔ¤Î¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Õ¤ò»ØÌ¾¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Ï7ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ¾¡·à¤Ç¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»¥ËÚ2ºÐS¤Ç¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤«¤é¤âÁÇ¼Á¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÉñÂæÂØ¤ï¤ê¤ò´¿·Þ¡£Å¸³«ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤«¤éÀè¹Ôºö¤ò¼è¤ëÇÏ¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¸åÊý¤«¤éµÓ¤ò¿¤Ð¤»¤ë2Æ¬¤òËÜÌ¿¡¦ÂÐ¹³¤Ë¿ø¤¨¡¢Å¸³«¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÏ·ô¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î1Ëü±ß´ë²è¡£3Ï¢Ê£¡¢3Ï¢Ã±¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹¤á¤ÎÇã¤¤ÌÜ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¹½¤¨¡£ÂÐ¹³¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ó¥¹¥¿¤òµó¤²¤¿¡£Æ°²è¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¬¥ë¥ÕÀÚ¤ì¤ë¡×¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤íÅö¤¿¤ê¤½¤¦¡×¡¢¡ÖËÜÌ¿Èï¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍ½ÁÛ¤·Ä¾¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£