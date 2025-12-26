12月25日、園田競馬場で行われた11R・兵庫ゴールドトロフィー（Jpn3・3歳上・ダ1400m）は、坂井瑠星騎乗の3番人気、ハッピーマン（牡3・栗東・寺島良）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のマテンロウコマンド（牡3・栗東・長谷川浩大）、3着にオマツリオトコ（牡5・兵庫・長倉功）が入った。勝ちタイムは1:27.7（不良）。

2番人気で菱田裕二騎乗、サンライズフレイム（牡5・栗東・石坂公一）は、11着最下位敗退。

兵庫GT・ハッピーマンと坂井瑠星騎手（提供：兵庫県競馬組合）

兵庫GT、勝利ジョッキーコメント

1着 ハッピーマン

坂井瑠星騎手

「馬場的にもある程度いいところにつけたいなと思っていました。レースプランもそんなに決めつけてはいなかったのですが上手く行きました。クリスマスに乗りに来て良かったです。1年前もここで勝てて本当に園田が合っているんだなと思います。メリークリスマス！」

ハッピーマン 11戦4勝

（牡3・栗東・寺島良）

父：ダノンレジェンド

母：ベルミュール

母父：キングカメハメハ

馬主：田邉滋久

生産者：桑田牧場

【全着順】

1着 ハッピーマン 坂井瑠星

2着 マテンロウコマンド 松山弘平

3着 オマツリオトコ 下原理

4着 スペシャルエックス 吉村智洋

5着 ケイズレーヴ 吉原寛人

6着 エコロクラージュ 小牧太

7着 サンライズホーク F.ジェルー

8着 サンライズグリッド 廣瀬航

9着 ロレンツォ 赤岡修次

10着 バウチェイサー 小谷哲平

11着 サンライズフレイム 菱田裕二