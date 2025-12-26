【ホープフルS】ジャスティンビスタは516kg…出走馬の調教後の馬体重
12月27日（土）に行われる第42回ホープフルステークス（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。
1枠1番
ノチェセラーダ
馬体重：470
前走馬体重：468
12月25日（木）に栗東で計量
杉山佳明・栗東
1枠2番
アーレムアレス
馬体重：498
前走馬体重：488
12月24日（水）に栗東で計量
橋口慎介・栗東
2枠3番
ジャスティンビスタ
馬体重：516
前走馬体重：516
12月25日（木）に栗東で計量
吉岡辰弥・栗東
2枠4番
ロブチェン
馬体重：518
前走馬体重：516
12月24日（水）に栗東で計量
杉山晴紀・栗東
3枠5番
ノーウェアマン
馬体重：492
前走馬体重：490
12月25日（木）に美浦で計量
浅利英明・美浦
3枠6番
バドリナート
馬体重：498
前走馬体重：488
12月25日（木）に栗東で計量
松永幹夫・栗東
4枠7番
テーオーアルアイン
馬体重：496
前走馬体重：490
12月25日（木）に栗東で計量
奥村豊・栗東
4枠8番
マテンロウゼロ
馬体重：466
前走馬体重：462
12月25日（木）に栗東で計量
松永幹夫・栗東
5枠9番
メイショウハチコウ
馬体重：506
前走馬体重：496
12月24日（水）に栗東で計量
牧浦充徳・栗東
5枠10番
ウイナーズナイン
馬体重：510
前走馬体重：504
12月24日（水）に栗東で計量
小栗実・栗東
6枠11番
フォルテアンジェロ
馬体重：454
前走馬体重：448
12月24日（水）に美浦で計量
上原佑紀・美浦
6枠12番
アンドゥーリル
馬体重：462
前走馬体重：462
12月24日（水）に栗東で計量
中内田充正・栗東
7枠13番
ショウナンガルフ
馬体重：492
前走馬体重：472
12月25日（木）に栗東で計量
須貝尚介・栗東
7枠14番
ジーネキング
馬体重：490
前走馬体重：478
12月24日（水）に美浦で計量
斎藤誠・美浦
8枠15番
アスクエジンバラ
馬体重：474
前走馬体重：464
12月24日（水）に栗東で計量
福永祐一・栗東
8枠16番
オルフセン
馬体重：488
前走馬体重：484
12月24日（水）に美浦で計量
斎藤誠・美浦