ROXY×TOKYO LOLLIPOP第2弾♡だるま主役の限定コラボが登場

Japanese Pop Cultureを軸に注目を集めるTOKYO LOLLIPOPと、アクティブな女性に愛されるROXYのコラボレーション第2弾が登場。2025年12月26日（金）より、だるまを主役にしたアート性あふれるアイテムが発売されます。日本の伝統文化とポップな感性が融合したラインアップは、身につけるだけで前向きな気分に。年末年始の開運ムードを高めてくれる特別なコレクションです♡

主役は特別なオリジナルDARUMA

今回のコラボの象徴となるのが、ROXY×TOKYO LOLLIPOPオリジナルDARUMA。

群馬県高崎市の張り子達磨の伝統技術をベースに、「ちょっと不思議で、ちょっとかわいい」世界観を表現した特別仕様です。

価格は7,800円（税込）。インテリアとしても存在感があり、新年の願掛けアイテムとしてもおすすめです。

アクティブに楽しむコラボアパレル

アパレルは、TOKYO LOLLIPOPのオリジナルアートワークを落とし込んだ全4型を展開。

BEANIE4,400円（税込）、PARKA9,350円（税込）、PANT8,250円（税込）、T-SHIRT4,950円（税込）と、日常使いしやすいラインアップです。

なお、新宿マルイ本館、ラフォーレ原宿、札幌大丸で展開されるコラボTシャツは全2カラー展開となります。

年末年始限定のガチャ企画も

QUIKSILVER台場店・越谷店では、TOKYO LOLLIPOPの新キャラクター「nonono（ののの）」を使用したカプセルトイを限定販売。TOKYO LOLLIPOPガチャはnonono全6種で、コレクション性も抜群です。

さらに全国のポップアップやROXY大阪・沖縄店でも順次展開予定。訪れる場所ごとに違う楽しみが広がります。

身につけて楽しむ開運コラボ

ROXYとTOKYO LOLLIPOPが生み出す今回のコラボは、ファッションとカルチャー、そして願いをつなぐ特別な存在。数量限定アイテムも多く、年末年始は特に人気が集中することが予想されます。

だるまもアパレルも、自分らしく前向きな一年を迎えるためのお守りにぴったり。気になる方は早めのチェックがおすすめです♪