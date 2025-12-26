26日で“仕事納め”というみなさん、本当にお疲れ様でした。

2025年の「イライラ大賞」が発表されました。1年を振り返って、何に一番イラッとしましたか？

最近のイライラは？ 2025年「イライラ大賞」発表

南波雅俊キャスター：

日本アンガーマネージメント協会が発表した「2025年イライラ大賞」です。

【今年最もイライラしたことは？】（日本アンガーマネジメント調べ）

1位：人間関係（38.8％）

2位：物価の上昇（15.2％）

3位：政治・政策への不信感（14.3％）

4位：将来への不安（13.6％）

5位：SNSやメディアでの過激発言（10.5％）

“イライラ”の最近の傾向について、精神科医の田中伸一郎氏は「スマートフォンを通じて『見たくない物』に四六時中接している。イライラすることが増えていると思います」と分析しています。

「言い方・態度が攻撃的」誰かの怒りにモヤモヤも

南波キャスター：

さらに、自分に降りかかったこと以外にも、モヤモヤ・ストレスを感じている人が多いようです。

日本アンガーマネージメント協会の調査によると、「誰かの怒りにモヤモヤしたことがある」と答えた人が83.6％となっています。

その理由については、以下の回答となっています。

【他人の怒りを見聞きしてストレスを感じる理由】（日本アンガーマネジメント調べ）

1位：言い方・態度が攻撃的（70.2％）

2位：怒りの内容が理不尽（56.2％）

3位：自分の感情を処理しきれない（26.0％）

4位：周囲の人間関係悪化が怖い（23.3％）

5位：突然で心の準備ができない（20.5％）

あなたのストレス発散法は？

イライラの対処法について街の人に話を聞きました。

――イライラした時の対処法は？



20代女性

「おいしいものを食べる」



20代女性

「朝から大音量で音楽かけて忘れるみたいな」

みなさん、さまざまな方法でストレスを解消する中、東京・池袋にある「REEAST ROOM池袋店」では、コップなどを思いのままに壊すなど、非日常的な体験ができます。

南波雅俊キャスター

「大変有名なラーメン店の列に並んでいたんです。そうしたら前にいた方のお知り合いの方が2人ぐらいぱっと入ってきて」

「行列に割り込まれた」。そのストレスの発散です。

南波雅俊キャスター

「めちゃくちゃすっきりしましたね。別にラーメン2人抜かされたぐらいで大した話じゃないなと」

「期待しない」がカギ？

南波キャスター：

イライラした時の対処法について聞きました。

精神科医の田中伸一郎氏によると、例えば「子どもが片付けをしない」「ラーメン店で大行列」などの場合、「相手に変わってもらいたいと思わないこと」がポイントだそうです。

▼子どもが片付けをしなくても「子どもと会話する時間が増える」。▼行列が長くても「もう少しで美味しい物が食べられる」など、「ポジティブに捉える事」が大事だといいます。

また、SNSで見たくない情報を見た時は、▼スマホと少し距離を置き、スマホを忘れるくらい何かに集中するのがいいそうです。

「まだ着かないの？」「疲れた」ドライバーをイラッとさせる発言

南波キャスター：

27日から休みという方も多いと思いますが、「イライラのリスク」は年末年始にも潜んでいます。高速道路の渋滞です。1月2日、3日はどの高速も25〜35kmの渋滞が予測されています。

渋滞するとイライラすることはあると思いますが、車内の空気を悪くしたくないですよね。

渋滞中にドライバーをイラッっとさせてしまう発言をまとめてみました。

【渋滞中 同乗者の「イラッ」とする発言】

▼まだ着かないの？（27％）

▼疲れた（19％）

▼もう帰りたい（18％）

▼隣の車線のほうが早くない？（16％）

▼電車で行けばよかったじゃん（10％）

▼なんか面白いこと言って（9％）

▼トイレ行きたい（8％）

▼予定狂っちゃったね（7％）

（※パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社調べ）