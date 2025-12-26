【イライラ大賞】1位は「人間関係のストレス」 誰かの怒りにモヤモヤも… 日々を穏やかに過ごす対処法【Nスタ解説】
26日で“仕事納め”というみなさん、本当にお疲れ様でした。
2025年の「イライラ大賞」が発表されました。1年を振り返って、何に一番イラッとしましたか？
最近のイライラは？ 2025年「イライラ大賞」発表
南波雅俊キャスター：
日本アンガーマネージメント協会が発表した「2025年イライラ大賞」です。
【今年最もイライラしたことは？】（日本アンガーマネジメント調べ）
1位：人間関係（38.8％）
2位：物価の上昇（15.2％）
3位：政治・政策への不信感（14.3％）
4位：将来への不安（13.6％）
5位：SNSやメディアでの過激発言（10.5％）
“イライラ”の最近の傾向について、精神科医の田中伸一郎氏は「スマートフォンを通じて『見たくない物』に四六時中接している。イライラすることが増えていると思います」と分析しています。
「言い方・態度が攻撃的」誰かの怒りにモヤモヤも
南波キャスター：
さらに、自分に降りかかったこと以外にも、モヤモヤ・ストレスを感じている人が多いようです。
日本アンガーマネージメント協会の調査によると、「誰かの怒りにモヤモヤしたことがある」と答えた人が83.6％となっています。
その理由については、以下の回答となっています。
【他人の怒りを見聞きしてストレスを感じる理由】（日本アンガーマネジメント調べ）
1位：言い方・態度が攻撃的（70.2％）
2位：怒りの内容が理不尽（56.2％）
3位：自分の感情を処理しきれない（26.0％）
4位：周囲の人間関係悪化が怖い（23.3％）
5位：突然で心の準備ができない（20.5％）
あなたのストレス発散法は？
イライラの対処法について街の人に話を聞きました。
――イライラした時の対処法は？
20代女性
「おいしいものを食べる」
20代女性
「朝から大音量で音楽かけて忘れるみたいな」
みなさん、さまざまな方法でストレスを解消する中、東京・池袋にある「REEAST ROOM池袋店」では、コップなどを思いのままに壊すなど、非日常的な体験ができます。
南波雅俊キャスター
「大変有名なラーメン店の列に並んでいたんです。そうしたら前にいた方のお知り合いの方が2人ぐらいぱっと入ってきて」
「行列に割り込まれた」。そのストレスの発散です。
南波雅俊キャスター
「めちゃくちゃすっきりしましたね。別にラーメン2人抜かされたぐらいで大した話じゃないなと」
「期待しない」がカギ？
南波キャスター：
イライラした時の対処法について聞きました。
精神科医の田中伸一郎氏によると、例えば「子どもが片付けをしない」「ラーメン店で大行列」などの場合、「相手に変わってもらいたいと思わないこと」がポイントだそうです。
▼子どもが片付けをしなくても「子どもと会話する時間が増える」。▼行列が長くても「もう少しで美味しい物が食べられる」など、「ポジティブに捉える事」が大事だといいます。
また、SNSで見たくない情報を見た時は、▼スマホと少し距離を置き、スマホを忘れるくらい何かに集中するのがいいそうです。
「まだ着かないの？」「疲れた」ドライバーをイラッとさせる発言
南波キャスター：
27日から休みという方も多いと思いますが、「イライラのリスク」は年末年始にも潜んでいます。高速道路の渋滞です。1月2日、3日はどの高速も25〜35kmの渋滞が予測されています。
渋滞するとイライラすることはあると思いますが、車内の空気を悪くしたくないですよね。
渋滞中にドライバーをイラッっとさせてしまう発言をまとめてみました。
【渋滞中 同乗者の「イラッ」とする発言】
▼まだ着かないの？（27％）
▼疲れた（19％）
▼もう帰りたい（18％）
▼隣の車線のほうが早くない？（16％）
▼電車で行けばよかったじゃん（10％）
▼なんか面白いこと言って（9％）
▼トイレ行きたい（8％）
▼予定狂っちゃったね（7％）
（※パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社調べ）