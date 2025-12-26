【ハリー・ポッター】「ヴォルデモート」を演じてほしい俳優ランキング！ 「藤原竜也」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は11月18〜20日、全国の10〜70代の男女300人を対象に『ハリー・ポッター』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「ヴォルデモートを演じてほしい日本人俳優」ランキングを紹介します。
ヴォルデモートは、物語の中で最も恐ろしい闇の魔法使い。ハリー・ポッターの両親を殺害した宿敵で、周囲からは「名前を呼んではいけないあの人」「例のあの人」などと呼ばれています。
※すでに日本でも舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』として実写化されていますが、本アンケートは「もし新たなキャストで映像作品として実写化するなら？」という仮定に基づき実施しました
【5位までのランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、藤原竜也さんです。
1982年生まれの藤原さんは、1997年に舞台『身毒丸』で俳優デビュー。その後は映画『バトル・ロワイアル』や『DEATH NOTE』、『カイジ』シリーズなどの人気作で存在感を発揮してきました。2024年の主演ドラマ『全領域異常解決室』（フジテレビ系）は、2026年に映画化が決定。藤原さんの圧倒的な演技力と独特の存在感で、ヴォルデモート役も見事に演じきってくれるでしょう。
回答者からは、「狂気と悲哀を同時に演じられる表現力があり、圧倒的な存在感があるから」（50代女性／兵庫県）、「若きトム・リドルが持つ耽美な美しさと、人を操るカリスマ性を表現でき、また、彼の演じる悪役には常に切迫した狂気が感じられるから」（40代女性／福井県）、「狂気と知性を併せ持つ演技ができる俳優で、ヴォルデモートの不気味さと支配力をリアルに表現できそう。目力が強く、印象に残る」（40代男性／北海道）などのコメントが集まりました。
1位に輝いたのは、香川照之さんでした。
1965年生まれの香川さんは、長年にわたり活躍する実力派俳優。46歳で歌舞伎界入りを果たし、九代目市川中車に襲名しました。代表作にはドラマ『アンフェア』（フジテレビ系）や『半沢直樹』（TBS系）シリーズなどが挙げられ、2026年2月には主演映画『災 劇場版』が公開予定。狂気を秘めた演技も光る香川さんは、ヴォルデモートを演じるのに最適な俳優といえるでしょう。
アンケート回答者からは、「強者感演じられそう。狂気を出す演技なら間違いない」（30代男性／埼玉県）、「あの演技力で悪の恐ろしさを表現して欲しい！絶対うまいに決まってる」（40代女性／京都府）、「声や表情の使い方が巧みで、威圧感のある悪役を演じたときの迫力が群を抜いている」（40代男性／大阪府）、「最強・最恐のサイコパス演技ができそうだから」（30代女性／宮城県）などの声があがりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
ヴォルデモートは、物語の中で最も恐ろしい闇の魔法使い。ハリー・ポッターの両親を殺害した宿敵で、周囲からは「名前を呼んではいけないあの人」「例のあの人」などと呼ばれています。
【5位までのランキング結果を見る】
2位：藤原竜也／21票
2位に選ばれたのは、藤原竜也さんです。
1982年生まれの藤原さんは、1997年に舞台『身毒丸』で俳優デビュー。その後は映画『バトル・ロワイアル』や『DEATH NOTE』、『カイジ』シリーズなどの人気作で存在感を発揮してきました。2024年の主演ドラマ『全領域異常解決室』（フジテレビ系）は、2026年に映画化が決定。藤原さんの圧倒的な演技力と独特の存在感で、ヴォルデモート役も見事に演じきってくれるでしょう。
回答者からは、「狂気と悲哀を同時に演じられる表現力があり、圧倒的な存在感があるから」（50代女性／兵庫県）、「若きトム・リドルが持つ耽美な美しさと、人を操るカリスマ性を表現でき、また、彼の演じる悪役には常に切迫した狂気が感じられるから」（40代女性／福井県）、「狂気と知性を併せ持つ演技ができる俳優で、ヴォルデモートの不気味さと支配力をリアルに表現できそう。目力が強く、印象に残る」（40代男性／北海道）などのコメントが集まりました。
1位：香川照之／25票
1位に輝いたのは、香川照之さんでした。
1965年生まれの香川さんは、長年にわたり活躍する実力派俳優。46歳で歌舞伎界入りを果たし、九代目市川中車に襲名しました。代表作にはドラマ『アンフェア』（フジテレビ系）や『半沢直樹』（TBS系）シリーズなどが挙げられ、2026年2月には主演映画『災 劇場版』が公開予定。狂気を秘めた演技も光る香川さんは、ヴォルデモートを演じるのに最適な俳優といえるでしょう。
アンケート回答者からは、「強者感演じられそう。狂気を出す演技なら間違いない」（30代男性／埼玉県）、「あの演技力で悪の恐ろしさを表現して欲しい！絶対うまいに決まってる」（40代女性／京都府）、「声や表情の使い方が巧みで、威圧感のある悪役を演じたときの迫力が群を抜いている」（40代男性／大阪府）、「最強・最恐のサイコパス演技ができそうだから」（30代女性／宮城県）などの声があがりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)