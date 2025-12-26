4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。ヒントは、どれも日常や仕事でよく耳にするなじみ深い言葉ということ。1分以内にスッキリ正解を目指しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

問題に含まれている単語は、どれも日常や仕事でよく耳にするなじみ深い言葉です。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ない
□□けん
□□ぜん
てい□□

正解：あん

正解は「あん」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あん」を入れると、次のようになります。

あんない（案内）
あんけん（案件）
あんぜん（安全）
ていあん（提案）

複数の言葉に共通して入るひらがなを見抜く問題では、完成後の意味をイメージするのがスムーズに解くコツです。

