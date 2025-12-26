【ひらがなクイズ】共通する2文字を埋めて！ ビジネスでもよく使う言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
問題に含まれている単語は、どれも日常や仕事でよく耳にするなじみ深い言葉です。
□□ない
□□けん
□□ぜん
てい□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あん」を入れると、次のようになります。
あんない（案内）
あんけん（案件）
あんぜん（安全）
ていあん（提案）
複数の言葉に共通して入るひらがなを見抜く問題では、完成後の意味をイメージするのがスムーズに解くコツです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
