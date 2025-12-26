クリスマスに行きたい「三重県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位「志摩半島シーサイドドライブ」、1位は？
寒さが本格的になる12月は、車内からゆったりと季節の移ろいや夜景を眺めるドライブデートが人気を集めています。心温まるクリスマスのひとときを彩る、一度は訪れてみたい魅力あふれるスポットが揃いました。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、ドライブスポットに関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたい「三重県の絶景ドライブスポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「志摩スペイン村を楽しんでから、ゆっくりパートナーとドライブしたい」（30代女性／愛知県）、「静かな冬の海を見る事ができるから」（40代女性／兵庫県）、「海や橋の絶景を見ながらドライブするのが気持ちよさそうだから」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「美味しい食べ物が多そうだから」（30代女性／大阪府）、「夜景と星空が美しく、特別な冬ドライブになるから」（20代女性／東京都）、「冬の澄んだ空気の中で英虞湾や志摩の海景色を一望でき、夜景や朝日の景観も美しいからです。標高が高く、ドライブしながら四季折々の景色を楽しめるため、家族やカップルでの特別なクリスマスドライブにぴったりだと思います」（40代女性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：志摩半島シーサイドドライブ（英虞湾・御座白浜方面）／61票2位にランクインしたのは、穏やかな英虞湾（あごわん）の景観を楽しめる「志摩半島シーサイドドライブ」です。真珠の養殖筏が並ぶ入り組んだ湾の景色は、三重県ならではの情緒あふれる美しさ。特に夕暮れ時、空と海が黄金色に染まり、島々がシルエットとして浮かび上がる時間は、クリスマスのロマンチックな演出に欠かせません。静かな海風を感じながら、ゆったりとした時間を過ごせるスポットです。
1位：伊勢志摩スカイライン（朝熊山頂展望台方面）／90票1位に輝いたのは「伊勢志摩スカイライン」です。「天空のドライブウェイ」と呼ばれるこのルートは、伊勢神宮から朝熊山を経て鳥羽へと続く、文字通り空を飛んでいるような眺望が魅力。山頂展望台からは伊勢湾、さらには遠く富士山まで見通せるパノラマが広がります。山頂にある「天空のポスト」での記念撮影や、足湯に浸かりながら景色を眺めるなど、クリスマスの特別な思い出づくりに最適な要素が詰まっています。
