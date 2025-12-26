【無印良品＆ZARA】2025年ベストバイ！ファッションのプロが実感「出会えてよかった」名品3つ
2025年ベストバイ！ 出会えてよかった「無印良品＆ZARA」名品3つ2025年もさまざまなファッションアイテムを手に取った1年でした。その中から、ベーシックで質のいいものがそろう「無印良品」と、トレンドが楽しめる「ZARA」で見つけた、優秀アイテムを3点ご紹介します。
1. 【無印良品】はきやすさ抜群の「コーデュロイパンツ」
無印良品の「婦人 ストレッチコーデュロイ イージーストレートパンツ」は、楽ちんなはき心地でリラックスして過ごせて、スポーツ観戦やテーマパークに行くときにも重宝したボトムスです。購入時は3990円（税込）でした。
また、このくすみピンクは人とも被りにくい色合いで、ベーシックな色のトップスを合わせるだけでもサマ見えして、コーディネートのアクセントにもなってくれました。しかも汚れが目立ちにくい色だったため、外でも気を使わずに過ごせたのもよかった点です。
太めのストレートシルエットで、中にタイツをはけるゆとりがあるため、これからの寒い時期にも活躍させたいと思っています。
2. 【ZARA】新鮮なレイヤードが楽しめる「レースキャミ」
ZARAの「レーストリムキャミソールトップス」は、ランジェリーのような繊細なレース使いが目をひきました。価格は7990円（税込）で、身頃の部分がテカテカし過ぎず、控えめなツヤ感が大人向けの一枚。
2025年はレースのキャミソールがトレンドとして注目を集めていましたが、その中でもこのZARAキャミは、フロント部分に斜めに入ったレースのデザインが珍しく、購入の決め手になりました。下に合わせたインナーの色を透けさせるのも、おしゃれ見えのポイントです。
これからのシーズンもタートルニットに重ねたり、無地のスウェットの下に着てレースの裾を出したりと、いろいろなレイヤードコーデを楽しめそうなアイテムです。
3. 【無印良品】二の腕がほっそり見える990円の「白Tシャツ」
無印良品の「天竺編みフレンチスリーブTシャツ」は、990円という驚きのプチプラながら、素材もシルエットも優秀！
白いTシャツは、単体にもレイヤードコーデにも使えて、なくてはならない万能アイテムですが、首もとがくたっと伸びたり、シミなどが目立つと生活感が出やすいという一面も……。
筆者は定期的に買い替えて、フレッシュなものを着るようにしているのですが、「来年もこの無印のを買い足したい！」と思うほど重宝しました。
素材は滑らかな生地が使われていて、肩から自然に落ちるシルエット。袖は短めのフレンチスリーブで、カジュアルな半袖Tシャツに比べてきれいめに仕上がるところが◎。
上からカーディガンなどをプラスしたいときも袖が邪魔にならず、スムーズに羽織ることができました。キャミソールワンピースやサテンスカートなど、普段愛用しているフェミニンなアイテムとも合わせやすかったです。
気になったファッションアイテムはありましたか？ 来年もどんなプチプラ名品に出会えるのか、今から楽しみです！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)