横浜ゴムは、2026年1月9日から幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」の出展概要を発表。

今回はタイヤブースの面積を拡大。YouTuberあま猫氏の愛車や、「レクサスIS」など注目のデモカーを通じ、フラッグシップタイヤの魅力をアピールします。

ブースでは、タイヤとホイールそれぞれのエリアを展開。特にタイヤブースでは、グローバルフラッグシップタイヤ「ADVAN Sport V107」の性能を体感できる多彩な車両展示が予定されています。

展示される車両は、ポルシェ「911 Carrera」や、レクサス「IS」のほか、車系YouTuberとして知られる「あま猫」氏が所有するホンダ「NSX」、スーパーフォーミュラの「VANTELIN TEAM TOM’S SF23」も予定されています。

そのほか2025年11月に発売されたばかりの「ADVAN A050」のサーキット走行向け新コンパウンド採用サイズも披露。

さらには、SUV・ピックアップトラック向け「GEOLANDAR」からも、2026年2月に発売を控えた新商品が初公開される予定となっています。

ホイールブースではスポーツ系アルミホイールブランド「ADVAN Racing（アドバン・レーシング）」の新モデルや新サイズを含めた「全色展示」を行います。

またステージでは、スーパーフォーミュラや筑波タイムアタックで活躍するドライバーをゲストに招いたトークショーも予定されています。