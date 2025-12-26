あま猫「ホンダNSX」や最新「レクサスIS」実車展示！ 横浜ゴムが東京オートサロン2026概要発表
横浜ゴムは、2026年1月9日から幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」の出展概要を発表。
今回はタイヤブースの面積を拡大。YouTuberあま猫氏の愛車や、「レクサスIS」など注目のデモカーを通じ、フラッグシップタイヤの魅力をアピールします。
ブースでは、タイヤとホイールそれぞれのエリアを展開。特にタイヤブースでは、グローバルフラッグシップタイヤ「ADVAN Sport V107」の性能を体感できる多彩な車両展示が予定されています。
展示される車両は、ポルシェ「911 Carrera」や、レクサス「IS」のほか、車系YouTuberとして知られる「あま猫」氏が所有するホンダ「NSX」、スーパーフォーミュラの「VANTELIN TEAM TOM’S SF23」も予定されています。
そのほか2025年11月に発売されたばかりの「ADVAN A050」のサーキット走行向け新コンパウンド採用サイズも披露。
さらには、SUV・ピックアップトラック向け「GEOLANDAR」からも、2026年2月に発売を控えた新商品が初公開される予定となっています。
ホイールブースではスポーツ系アルミホイールブランド「ADVAN Racing（アドバン・レーシング）」の新モデルや新サイズを含めた「全色展示」を行います。
またステージでは、スーパーフォーミュラや筑波タイムアタックで活躍するドライバーをゲストに招いたトークショーも予定されています。