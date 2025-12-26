Photo: amito

突撃！ あいつの AI 履歴。

AI を使うことが日常的になりつつあります。仕事はもちろん、プライベートなことも AI に相談したりしていることでしょう。

でも、他人が AI をどんな風に使っているのか、ちょっと気になりません？ そこで今回は、ギズモード編集部員にこんな質問をしてみました。

あなたの AI チャット履歴の上から5つ目を見せてください

さあ、一体どんな履歴が飛び出すのでしょうか？

綱藤「この記事を要約して」

トップバッターは綱藤（あみとう）。「大丈夫かな…？」と恐る恐る AI 履歴の5番目を開きます。どんな内容なんでしょう？

記事の要約ですね

どうやら、Microsoft Edge の Copilot を使用して、米Gizmodoの記事の内容確認や、英語のドキュメントの翻訳などをしているようです。大丈夫なやつでよかったよかった。

このほかにも、綱藤は自己紹介用として自分が書いた記事の要約にも使うことがあるそうです。綱藤はYouTuber兼、記事の編集者なんです。これでも一応。

ここで突然出てきた金本から「自己紹介用のスライドを作ろう」という提案が。実際に PowerPoint を起動して、アプリに搭載されている Copilot を使えばあっという間に23ページ分の自己紹介用スライドが完成しました。見出しも、内容も、写真も、構成も、すべて AI にお任せでできちゃうんです。

自分で作ろうと思ったら、1日2日じゃ終わりませんからね。上手く AI を活用すれば、時間のかかるプレゼン用スライド作りも簡単ってわけです。

中橋「カロリー計算して」

お次は中橋。どんなプロンプトが出てくるのか…。

これのカロリー計算して

どうやらダイエットのために、食べたもののカロリー計算を AI にお願いしている模様。最近ダイエットを頑張ってるようです。

ただし、それをまとめることはしていないようです。ということで、再び金本の登場！ Copilot を使って、日々のカロリー計算をまとめていきましょう。

中橋は Excel が苦手。一方、Copilot はデータの整理が得意。Excel から Copilot を開いて

「日付、食事内容、カロリーをまとめる表を作って」

とプロンプトを入力すれば、表を提案してくれます。その表に日付と食事内容、カロリーなどを入力していけば、日々の食事管理が楽になります。後から体重の項目を追加することもOKですし、1週間の平均値を出すことも簡単。

こういった表を作ろうと思うと、自分で項目を入力したり、関数を入力する必要があります。Excel に詳しい人なら自分でちゃちゃっとできるのでしょうが、Excel が苦手な人にとっては、この Copilot のサポートは非常にありがたいですよね。

自分の要望を盛り込んだ、日々の食事管理の表ができて中橋。明日からもしっかりダイエットを続けようと心に誓ったのでした。

Microsoft 365 Personal が最大24カ月無料だと!?

Microsoft 365 Personal 搭載のPCを購入すれば、Copilot 搭載の Word 、Excel 、PowerPoint といった Office アプリと 1TB のクラウドストレージが使える Microsoft 365 Personal が3カ月無料で使えます。

しかし、さらに無料期間を延ばすワザがあります。決して怪しいテクニックではありません。とても簡単に、Microsoft 365 Personal が2年間無料で使えちゃうんです！

詳しくは、動画内で金本が解説していますので、ぜひご覧ください。Microsoft 365 Personal が24カ月ってことは、2年間無料ってことですからね。これからPCを購入しようとしている方は、Microsoft 365 Personal 搭載PCが断然お得。さあ、今すぐPCショップへゴーですよ。

Source: 日本マイクロソフト株式会社